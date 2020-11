Una Vita anticipazioni dal 29 novembre al 4 dicembre: segreto svelato

Secondo le anticipazioni di Una Vita molte verità ad Acacias vengono finalmente a galla. Nel corso delle puntate in onda da domenica 29 novembre a venerdì 4 dicembre 2020, Genoveva mostra curiosità nei confronti di Mauro: vuole scoprire chi è realmente. Pertanto, tenta di strappare delle informazioni che potrebbero tornarle utili su San Emeterio a Felipe. Intanto, l’ex poliziotto di Acacias di fronte all’avvocato si dichiara certo del fatto che dietro la sparizione di Marcia ci sia lo zampino di Ursula. In effetti, non ha tutti i torti. La Dicenta, per aiutare la Salmeron, ha deciso di agire e di far scomparire nel nulla la domestica brasiliana. Grazie a una soffiata, Mauro fa dei passi in avanti. Infatti, riesce finalmente a trovare un indizio su dove possa trovarsi la Sampaio. Il pubblico vedrà il coraggioso ex ispettore dirigersi verso un magazzino clandestino, posizionato in periferia. Purtroppo qui non trova alcuna traccia della brasiliana.

Fabiana obbliga Lolita e Carmen a fare pace, sebbene le due dimostrino di non essere propense a farlo. In queste ultime settimane, hanno dato vita a vari litigi, creando non pochi problemi in casa Palacios. La moglie di Ramon non riesce più a sopportare gli atteggiamenti di Lolita, che da quando è in dolce attesa è davvero insopportabile. Ormai tutti ad Acacias sanno che le due si scontrano spesso. Fabiana cerca di mediare tra loro, affinché il rapporto possa tornare a essere quello di un tempo. Ma le discussioni tra Lolita e Carmen continuano a esserci ed entrambe non riescono a trattenere il proprio nervosismo. Sembra non esserci alcuna speranza di vederle nuovamente vicine come prima. Quando arrivano al limite, Carmen si rifiuta di mettere in scena un sogno di Lolita, che rispetta la tradizione di Cabrahigo.

Emilio non accetta la decisione presa da sua madre di sposare Ledesma. Il ragazzo è sempre più triste, perché sente che Felicia si è sacrificata per salvarlo. Non avendo più idee per allontanare il ricattatore, il ragazzo vive nello sconforto. Cinta non può non notare l’umore del suo amato e tenta di consolarlo. Profondamente toccato da questa situazione, Emilio decide di raccontare a José tutta la verità di Valdeza e Ledesma. Dopo aver ascoltato la storia, il Dominguez promette al giovane ristoratore che lo aiuterà a sistemare tutto. Nel frattempo, Ramon ripartisce finalmente i dividendi delle assicurazioni La Tizona tra i vicini. Fortunatamente il quartiere di Acacias torna a respirare dopo la caduta economica causata da Alfredo Bryce!