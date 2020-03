Una Vita anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile: Lucia e Telmo fanno l’amore

Anticipazioni Una Vita da domenica 29 marzo a venerdì 3 aprile 2020: Lucia e Telmo fanno l’amore per la prima volta, Celia ossessionata da Milagros

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda dal 29 marzo al 3 aprile 2020, una foto di Telmo e Lucia, che li ritrae mentre si baciano, finisce su un giornale e questo crea un grande scandalo ad Acacias. Dopo ciò, padre Bartolomè rivela al Martinez l’unico modo che ha per evitare che il Priore Espineira entri in possesso dell’eredità dei Marchesi di Valmez: dovrebbe dirottare tutti i soldi all’interno di un’associazione benefica. La Alvarado, intanto, è stressata per il chiacchiericcio che si è venuto a creare. Così, scrive una lettera ai giornali, attraverso la quale dichiara di essere una donna libera di fare ciò che vuole della sua vita. Celia è completamente ossessionata dalla piccola Milagros e, dunque, Lucia non può contare sul suo aiuto. La ragazza, pertanto, si ritrova a organizzare la sua festa di compleanno, dove sceglie di invitare anche un giornalista, senza l’aiuto della cugina. Si avvicina il 23esimo compleanno di Lucia, giorno in cui potrà finalmente accedere alla sua eredità. Felipe, nel frattempo, nota che Celia non è per nulla interessata alla cosa e le consiglia di tornare a occuparsi della famiglia, piuttosto che trascorrere tutto il suo tempo a pensare a Milagros. La festa di compleanno di Lucia procede nel migliore dei modi, ma Celia abbandona gli invitati nel bel mezzo del banchetto. Ovviamente il suo gesto fa arrabbiare non poco l’Alvarez Hemoso. Dopo i festeggiamenti, Lucia e Telmo restano soli in canonica e, per la prima volta, fanno l’amore.

Una Vita anticipazioni italiane aprile 2020: il rapimento di Flora, Inigo non trova il denaro

Flora è stata rapita dallo strozzino Andres. Per liberare la giovane, l’uomo chiede a Inigo molto denaro, con cui potrà ripagare il debito contratto con lui qualche settimana prima. Il Barbosa non riesce, però, a chiedere aiuto a Rosina, sebbene sia consapevole del fatto che potrebbe mettere in pericolo sua sorella. Rosina ha ormai capito che Leonor e Liberto le stanno nascondendo qualcosa che riguarda Inigo. A questo punto, la donna decide di mettere alle strette il Seler, il quale le confessa quanto accaduto a Flora. L’uomo le fa sapere che la ragazza verrà liberata solo quando Inigo riuscirà a trovare una grossa somma di denaro.

Anticipazioni Una Vita puntate italiane prossima settimana: Samuel pronto a riprendere in mano la sua vita

Durante un ennesimo confronto, Samuel rivela a Jimeno Batan la sua posizione e gli assicura che non vuole commettere alcun omicidio per conto suo. L’Alday appare sempre più convinto nel voler riprendere in mano la sua vita, tanto che decide di agire. Servante riesce a convincere Casilda ad aiutarlo a cercare la coppia di innamorati composta da Arsenio e Salvadora.