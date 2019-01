Una Vita anticipazioni dal 28 gennaio all’1 febbraio: Blanca incinta

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Blanca scopre di essere incinta, Olga racconta la sua verità

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che nel corso della prossima settimana Blanca non rivela a nessuno il nome della persona che ha accoltellato Ursula. La giovane dichiara che la madre è stata ferita da una ladra. Intanto, Olga inizia a trascorrere del tempo insieme con la sorella. La ragazza confessa a Blanca cos’è accaduto in passato: la Dicenta l’ha abbandonata nel bosco quando ancora era una bambina. Priva di sensi si è ritrovata da Tomás, un uomo che viveva nel bosco da solo e che l’ha costretta a vivere un inferno. A questo punto, Blanca chiede a Diego di permettere alla sorella di restare in casa loro per qualche giorno. Ursula decide di raccontare la sua versione dei fatti a Blanca, rivelandole di aver abbondanato Olga in quanto convinta che fosse vittima di una possessione domeniaca. La ragazza è molto confusa e non sa a chi credere. Nel frattempo, Olga decide di lasciare la casa di Diego e fa perdere le sue tracce. Dopo una discussione con la madre, Blanca accusa un malore e Samuel le resta accanto. Leonor inizia a sospettare che l’amica sia incinta. In occasione dell’omaggio a Jaime, Diego non riesce a trattenere il suo odio nei confronti di Ursula, tanto che la mette in difficoltà di fronte a tutti gli invitati nominando Olga. L’omaggio viene interrotto, però, da un ladro che riesce a rubare la tiara reale della Marchesa di Urrutia. Diego crede che la colpevole del furto sia Olga. Blanca capisce di essere incinta e va in crisi, in quanto non sa chi possa essere il padre del bambino.

Anticipazione Una Vita: Lolita annuncia di essere innamorata di Antonito di fronte a tutti i vicini

Nonostante Ramon abbia già dato il consenso, Lolita preferisce mantenere la sua relazione con Antonito segreta. Intanto, il padre dei giovani Palacios ha intenzione di espandere i suoi affari. A questo punto, Maria Luisa consiglia il fratello a proporsi per un impiego. In realtà, lo scopo della fidanzata di Victor è quello di allontanarlo da Lolita. Antonito, però, scopre che il padre non ha alcuna intenzione di offrirgli un posto di lavoro. Il giovane appare subito sconvolto e deluso. Maria Luisa decide di affrontare Lolita, chiedendole di lasciare suo fratello. Ma la domestica sorprende tutti dichiarando il suo amore per il Palacios di fronte a tutti. Nel frattempo, Susana continua ad avere dei dubbi sulla gravidanza di Rosina, poiché quest’ultima non subito alcun aumento di peso. La moglie di Liberto organizza, intanto, la festa per rivelare a tutti di essere in dolce attesa.

Anticipazioni Una Vita: Elvira pronta a vendicarsi di Simon

Tutti vengono a conoscenza della tresca tra Simon ed Elvira, quando quest’ultima si presenta a casa di Susana furiosa. La giovane chiede al maggiordomo di uscire per parlare, ma lui cerca di calmarla. La giovane Valverde cerca di far ingelosire Simon dopo essere stata lasciata. La figlia di Arturo è disposta a tutto pur di vendicarsi nei confronti del maggiordomo. Elvira dice definitivamente addio al figlio di Susana, il quale intanto giura amore e fedeltà ad Adela.