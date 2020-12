Una Vita anticipazioni dal 28 dicembre al 2 gennaio: la chiamata misteriosa

By

Nel corso delle puntate in onda la prossima settimana, Felipe si ritrova costretto ad accettare l’aiuto di Genoveva, mentre finalmente Emilio e Cinta ufficializzano il loro fidanzamento

Una Vita continua ad andare in onda da lunedì 28 dicembre 2020 a sabato 2 gennaio 2021, con qualche piccola pausa. Infatti, giovedì 31 dicembre e venerdì 1 gennaio non verranno trasmessi gli episodi della soap opera spagnola. Ma cosa accade durante la prossima settimana? Le anticipazioni rivelano che Genoveva torna a mostrare interesse nel progetto riguardante il rimpatrio dei soldati, con lo scopo di evitare delle critiche da parte dei vicini. Intanto, Felipe chiede ad Andrade il prezzo di Marcia per poterla acquistare. Dopo aver saputo il costo, l’Alvarez Hermoso cerca con disperazione il denaro necessario. L’avvocato dimostra di essere disposto a tutto, anche a impegnare alcuni gioielli che appartanevamo a Celia. Felipe appare amareggiato dopo aver scoperto che Mauro è ancora un poliziotto e collabora con Mendez. A questo punto, decide di salvare Marcia senza il loro aiuto.

Genoveva costringe Ursula a confessarle tutto ciò che sa su Marcia e poi offre aiuto a Felipe, il quale non dimostra di essere interessato. Nel frattempo, Andrade riceve una telefonata da parte di una donna, che gli fa sapere di avere delle informazioni che potrebbero tornargli utili. Di chi si tratta? Questa chiamata cambia ogni cosa! L’Alvarez Hermoso è sempre più impaziente ed è ormai stanco di aspettare che l’operazione di salvataggio di Marcia e delle altre ragazze, ideata da Mauro e la polizia, si attivi. Pertanto, conferma ad Andrade di essere pronto a pagare qualsiasi cifra pur di avere la Sampaio. La somma è abbastanza elevata, tanto che si ritrova costretto a chiedere un prestito a Ramon e Genoveva.

Dopo l’uscita di scena di Ledesma, Cinta nota in Emilio uno strano atteggiamento. La ragazza inizia a temere che il ragazzo le stia nascondendo qualcosa. Anche Bellita si preoccupa, tanto che decide di parlarne con Felicia. Le anticipazioni rivelano che Emilio si presenta a casa Dominguez con lo scopo di chiedere la mano della sua amata. Bellita, però, non dimostra di esserne felice. Emilio e Cinta ufficializzano finalmente il loro fidanzamento. La giovane cantante riceve anche il benestare dei suoi genitori. A questo punto, la coppia può passeggiare in pubblico, sorvegliata comunque da Arantxa.

Susana appare depressa e Rosina tenta di aiutarla, spronandola a prendere parte a un concorso di disegno. L’ex sarta di Acacias ammette di aver ritrovato la sua vena artistia. Casilda, Rosina e Felicia hanno però un’altra opinione! Carmen decide di fare il rito cabrahighese della verticale in strada. Ed ecco che la famiglia Palacios finalmente riesce a superare i problemi.

Servante è spaventato all’idea di volare e così cerca una soluzione per sottrarsi da questo impegno, tanto che cerca di convincere Cesareo e Fabiana a meditare vendetta. L’uomo finge poi si essersi fatto male e un piede, ma il vigilante escogita un piano per smascherarlo.