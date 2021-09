Una Vita anticipazioni dal 27 settembre all’1 ottobre: verità che fanno male

Nuovi grattacapi e importanti segreti escono fuori nelle puntate di Una Vita che vanno in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre 2021. Felipe è sconvolto per il fatto che Genoveva sia stata dichiarata innocente. Ha poi un duro confronto con Velasco, a cui rivolge una pesante accusa: aver manipolato il processo. A questo punto, decide di ricorrere in appello per dimostrare la colpevolezza della dark lady. Laura, intanto, visita sua sorella Lorenza in clinica e le promette che presto avrà modo di portarla in Germania per farla operare.

Mendez poi parla a Felipe delle indagini e gli fa sapere che Velasco sta ricattando la domestica, poiché in passato l’aveva scagionata dall’accusa di aver ucciso il padre. Il commissario non ha intenzione di starsene con le mani in mano e così tenta di convincere Laura a collaborare. La ragazza, però, teme una brutta reazione di Genoveva.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Felicia si rende conto che Camino è triste. La ragazza finge di stare bene e si propone per sostituirla al ristorante, in modo che potrà accettare l’invito a cena di Marcos. Ildefonso, invece, cerca di avere un contatto fisico con la moglie, che lo rifiuta e si confida con Anabel. Ebbene, la giovane Pasamar risvela alla sua amica il grande segreto del marchesino, mentre Marcos chiede a Felicia di iniziare una storia. La ristoratrice accetta, ma gli chiede di tenere ancora segreta la loro relazione, almeno per il momento.

Dopo averle rivelato il suo segreto, Ildefonso spinge Camino a svelargli la verità su Maite, facendole sapere di essere a conoscenza delle lettere. Dopo di che, le fa capire di averla scelta come moglie proprio perché aveva capito qual fosse il suo interesse verso la pittrice parigina. Di fronte a questa verità, la giovane Pasamar resta davvero male.

Servante tenta di farsi amico il giurato del concorso delle pensioni, ma scopre che non è la persona giusta. Intanto, i domestici cercano di aiutare lui e Fabiana, presentandosi tutti come figli loro. Il presunto giurato del concorso è un ladro, tanto che compie un furto all’interno della pensione.

Durante una discussione con Fabiana, Servante tratta molto male il vero giurato, il quale a un certo punto svela sua identità. Ed ecco che, proprio in questa circostanza, l’occasione di vincere il concorso sembra non esserci più.

Jacques e Armando fanno sapere che la spilla conteneva un microfilm con delle informazioni importanti per la pace nel mondo. La dolce metà di Susana, successivamente, consiglia a Ramon di riscrivere il suo discorso, in quanto sembra non piacere al partito.