Una Vita anticipazioni dal 27 settembre al 3 ottobre: una partenza inattesa

Le anticipazioni di Una Vita annunciano diverse svolte nelle puntate in onda da da domenica 27 settembre a sabato 3 ottobre 2020. Liberto viene assolto dalle accuse di abuso ai danni di Genoveva. Intanto, Alfredo dimostra di essere sempre più diffidente nei confronti Genoveva. Il banchiere è ormai certo che la moglie stia tramando alle sue spalle. A questo punto, incontra Marcia e la minaccia. Ramon informa Felipe di averlo visto uscire da un hotel insieme a Genoveva. Il Palacios cerca così di mettere in guardia l’amico. Dall’altra parte, l’Alvarez Hermoso gli chiede di avere fiducia in lui. Sembra proprio che Felipe abbia studiato un piano ben preciso per fermare una volta per tutte la Salmeron e Alfredo! Emilio ormai è rassegnato: deve sposare la figlia di Ledesma. Il ragazzo è costretto a cedere al ricatto dell’uomo! Nel frattempo, il suo comportamento genera non pochi sospetti in Antonito e Cinta. Il pubblico dovrà fare attenzione: la figlia di Bellita non ha alcuna intenzione di vedere la sua storia d’amore naufragare nuovamente per delle intromissioni. Pertanto, è disposta a tutto pur di evitare questo matrimonio.

Una Vita anticipazioni trame dal 27 settembre al 3 ottobre 2020: la verità su Camino, Rosina pronta a lasciare Acacias

La giovane cantante offre così il suo aiuto a Emilio per rompere il fidanzamento con la figlia di Ledesma. Attraverso un flashback i telespettatori scopriranno finalmente la verità su quanto accaduto in passato a Camino. La giovane Pasamar ha subito un abuso da Federico, il figlio del proprietario della tenuta Valdeza. Sempre con gentilezza, Rosina respinge nuovamente le avance di Ignacio, il suo vecchio amico. Al momento, la madre di Leonor non si sente pronta a intraprendere una nuova relazione amoroso. Non solo, la Rubio decide di partire e di lasciare Acacias. Rosina comunica così a Liberto la sua volontà, dichiarando di voler raggiungere Leonor in Portogallo. La donna dimostra di essere determinata, sebbene Susana e Liberto cerchino di farla riflettere. Partendo, la Rubio vuole lasciarsi alle spalle la storia d’amore con il marito. Liberto chiede addirittura aiuto a Felicia, per convincere Rosina a restare ad Acacias.

Ramon pronto a sposare Carmen, anticipazioni Una Vita dal 27 settembre al 3 ottobre 2020: il Palacios vuole riprendere i preparativi del matrimonio

Ramon fa un’importante proposta a Carmen: ora possono riprendere i preparativi del loro matrimonio. Dopo tutte le difficoltà che hanno dovuto affrontare in questo periodo, il Palacios si sente pronto a convolare a nozze con la sua amata.