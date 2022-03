Le anticipazioni settimanali di Una Vita segnalano importanti svolte. Nel corso delle puntate in onda da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile 2022, Genoveva e Felipe si incontrano per strada e lei lo invita a casa per discutere sull’annullamento del loro matrimonio. Confrontandosi, i due sembrano essere d’accordo sul fatto che debbano annullare la loro unione. Intanto, Genoveva chiede a Natalia si sedurre Felipe: la giovane messicana accetta. Sin da subito, l’avvocato intuisce che dietro il corteggiamento ci sia lo zampino della moglie.

Marcos scopre che Anabel è riuscita a fuggire di casa e così decide di cambiare le serrature. Dopo di che, il Bacigalupe affronta Aurelio, a cui chiede il motivo per cui abbia rivelato a sua figlia quanto accadde con l’omicidio di Carlos Armijo in Messico. I due alleati in affari discutono animatamente, tra minacce e insulti. Nel frattempo, Anabel è rinchiusa nella sua stanza in castigo. Aurelio, però, riesce comunque a farle arrivare un biglietto, attraverso la domestica. Successivamente, dopo il colloquio di Soledad con Mendez, Marcos confessa alla sua amante che Felicia è morta per avvelenamento.

Inoltre, le fa sapere che la sospettata è Natalia. Secondo le anticipazioni di Una Vita, poco dopo, Soledad assicura ad Anabel che la aiuterà a viversi la sua storia con Aurelio. La giovane decide così di rubare le chiavi di casa e di scappare per raggiungere il Quesada. Soledad copre la sua fuga e convince Marcos a eliminare il suo castigo. La ragazza ne approfitta subito per uscire di casa e vedere Aurelio, a cui dichiara il suo amore.

Liberto e Rosina soffrono nel vedere Susana entusiasta per il regalo che crede di aver ricevuto da Armando. I due coniugi Seler decidono, a questo punto, di confessarle la verità. Ed ecco che l’ex sarta di Acacias decide di partire per un rischioso viaggio in giro per l’Europa alla ricerca di suo marito. Ma non sa che, intanto, Armando si presenta a sorpresa a casa di Liberto e Rosina.

Senza perdere neppure un istante, il diplomatico decide di raggiungere la moglie. Quest’ultima, a metà cammino, riceve un telegramma e torna ad Acacias. Finalmente i due coniugi riescono a riabbracciarsi e lui le propone di risposarsi a New York. L’ex sarta accetta, tanto che partono insieme il pomeriggio stesso.

Ignacio fa sapere a Bellita che trascorrerà la notte a studiare con i suoi colleghi dell’università. In realtà, si reca in una bettola, dove sperpera tutti i soldi che lei gli ha dato. Il nipote della cantante va avanti così, senza far insospettire sua zia. Ma ecco che Alodia inizia ad avere non pochi dubbi.

Ignacio passa un’altra notte nel locale notturno e la domestica si accorge che sta mentendo, tanto che gli chiede spiegazioni. Lui, però, riesce ancora a prenderla in giro. Fabiana e Casilda avvertono la ragazza di non illudersi, facendole notare che Ignacio non è l’uomo di cui dovrebbe innamorarsi. Ma Alodia lo difende e finisce per accettare il suo invito.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Roberto torna ad Acacias e racconta a sua moglie il motivo del suo ritardo. Fa poi la conoscenza di Daniela, trovandola molto sveglia e intelligente. La cameriera italiana dimostra di essere molto interessata al nonno di Miguel.

Nessuno di loro sospetta di nulla (almeno per ora), tanto che sono molto soddisfatti del suo lavoro. Improvvisamente, nel cuore della notte, due uomini ubriachi aggrediscono Daniela. Fortunatamente l’intervento di Roberto riesce ad allontanarli e salvare la ragazza.

Indalecia e Benigna lasciano Acacias dopo aver capito che Jacinto rimarrà federe alla sua Marcelina. Intanto, Lolita cerca di far riflettere Ramon, facendogli notare che sta trascurando Carmen. La Casado tenta di calmare la sua amica, che intanto è sempre più convinta che il marito la stia ignorando.

Il Palacios, invece, le acquista un regalo, ma non riesce a consegnarglielo. Dopo di che, Ramon cerca di riavvicinarsi a Carmen, la quale appare insoddisfatta. Non solo, lo informa di aver trovato un lavoro come parrucchiera a domicilio.