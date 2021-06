Una Vita anticipazioni dal 27 giugno al 3 luglio: un parto e nuove rivelazioni

Nelle nuove puntate di Una Vita, in onda da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio 2021, c’è spazio per stratagemmi e confessioni. Felipe è pronto a recarsi in chiesa, sebbene abbia avuto non pochi dubbi. Rosina e Liberto sono i testimoni del suo matrimonio con Genoveva, visto che Lolita sta per partorire con l’aiuto di Jacinto. Marcia, che ha appena scoperto tutta la verità sull’alleanza tra Santiago e la Salmeron, fa una corsa contro il tempo su un cavallo per arrivare in tempo alle nozze. Il suo scopo è quello di impedire il matrimonio.

Quando la Sampaio arriva è troppo tardi: Felipe ha già sposato Genoveva. Stanca, la povera Marcia sviene e si accascia a terra di fronte a tutti. Si sveglia il giorno dopo e c’è Santiago al suo fianco, pronto ad accudirla. La ragazza, però, lo respinge. Ormai lo considera come un traditore e non vuole più avere nulla a che fare con lui. Infatti, non ha più alcuna intenzione di partire per Cuba. Se ne va anche dalla pensione e chiede a Casilda di poter vivere insieme al resto della servitù in soffitta.

Israel, questo il suo vero nome, tenta in tutti i modi di convincerla a ripensarci. Ormai, però, Marcia è certa che la loro relazione sia finita. Felipe e Genoveva tornano dal viaggio di nozze e scoprono che Marcia si è separata da Santiago. L’avvocato diventa sempre più pensieroso e con la sua neo meglio appare freddo. La Salmeron continua a manipolarlo per convincerlo a sbarazzarsi di Agustina. L’Alvarez Hermoso, però, non cede.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Padre Anrubia, ex confessore di Ursula, rivela a Mendez di sapere come individuare l’assassino. Inconsapevole di ciò che sta accadendo, Genoveva si intrufola di nascosto in casa di Felipe per mettere in atto uno stratagemma che va contro la povera Agustina, nascondendo dei documenti. In un incidente domestico poco chiaro, la domestica cade e si procura delle ferite.

Camino è disperata per l’arresto di Maite e chiede aiuto a Liberto per poterla vedere. I due si recano insieme in carcere, ma non riescono a ottenere il risultato sperato. Il Seler assume poi un avvocato per permettere alla pittrice di essere difesa in tribunale. Nel frattempo, Mendez interroga la giovane Pasamar. Felicia cerca di proteggere sua figlia eludendo le domande del commissario. Camino è sempre più disperata e chiede a Liberto di scoprire chi ha denunciato Maite.

La verità esce fuori. Attraverso il Seler, Camino scopre che a denunciare la sua amata è stata una lavandaia che vive in periferia e che si chiama Concha Lopez. Nonostante ciò, la Pasamar resta convinta del fatto che c’entri anche sua madre nella denuncia. Così, con la complicità di Emilio, va a cercare la lavandaia per ottenere delle risposte. I due fratelli interrogano la donna, la quale nega di essere stata pagata per denunciare Maite. Infatti, precisa che sua figlia era stata manipolata dalla pittrice parigina.

Intanto, le vicine di Acacias parlano incessantemente dell’arresto di Maite e della nascita del piccolo Moncho, figlio di Lolita e Antonito. Il bambino è sano, ma non smette di piangere, se non con il grido pastorale di Jacinto. A questo punto, la Casado chiede al portinaio di insegnare il suo urlo da pastore ad Antonito.

Bellita incontra Julio, ma José Miguel riesce a evitare che scopra la sua vera identità. In seguito, Marcelina fa sapere alla Del Campo di dover a casa dal marito. Dopo la partenza di Arantxa, i Dominguez sono senza una domestica. Cesareo, intanto, torna ad Acacias. Il vigilante ammette che la dura vita di compagna non fa per lui.