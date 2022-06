Una Vita anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio: un arrivo e verità svelate

Durante gli episodi che andranno in onda la prossima settimana, arriva ad Acacias una new entry, mentre si accendono nuovi attriti

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda prossima settimana, Luis Manas si presenta in varie attività di Acacias, presentando ricche offerte. Intanto, Aurelio riceve la chiamata da parte di un cappellano carcerario, il quale gli confessa di avere delle informazioni sugli ultimi giorni di vita di Natalia. L’uomo rivela al Quesada le confessioni fatte da una detenuta prima di morire. Nel frattempo, Genoveva scopre la verità su David e Valeria. Ora è pronta a sfruttare queste informazioni a suo vantaggio. Non solo, minaccia il ragazzo, a cui propone un accordo, ricevendo però un rifiuto.

Dopo di che, tenta di convincere Aurelio a coinvolgerla nei suoi affari. Neanche attraverso le sue armi seduttive riesce a ottenere ciò che vuole. Ora Genoveva vuole conoscere tutti i dettagli del nuovo piano di suo marito, compresa la verità su Rodrigo Lluch. Ma il messicano non cede e la minaccia, dicendosi pronto a eliminarla definitivamente. Intanto, Valeria è sempre più rammaricata, in quanto teme di non rivedere più il suo vero marito. Secondo le anticipazioni settimanali di Una Vita, David cerca in tutti i modi di consolarla.

Notando l’incompetenza di Adoracion, Ignacio le chiede di poter vedere il suo diploma da infermiera. Nota che il documento in questione non è timbrato e così pretende una verifica delle sue referenze. Lolita chiede conferme a Marina, la quale si reca da Adoracion e le fa sapere di non voler più mentire per lei. Ignacio fa visita a Felipe e lo trova bene. Inoltre, viene a sapere che Dori sta facendo fare all’avvocato degli esercizi con la gamba. Le raccomanda così di seguire le sue indicazioni e di non prendere iniziative.

Sempre nel corso delle puntate in onda da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio 2022, Hortensia è preoccupata, in quanto crede che tra Azucena e Guillermo possa nascere più di un’amicizia. Arriva ad Acacias Pascual, il figlio di Inma, il quale appare subito come una persona scontrosa. I due ragazzi, invece, dimostrano di essere sempre più complici. Pascual, notando questo dettaglio, chiede a Guillermo di concentrarsi di più sugli studi.

Rosina e Hortensia conoscono il nuovo arrivato e ammettono di trovarlo affascinante, ma restano colpite negativamente dai suoi modi di fare. Liberto è giù di morale e presto avrà un incontro con un socio del circolo per parlare dell’affare riguardante le accademie di francese. Ed ecco che finalmente riesce a far pace con Ramon.

Il direttore di un giornale offre al Palacios una collaborazione come editorialista e lui vorrebbe accettare. Intanto, Fidel confessa a Lolita la sua identità: è un’alta carica della polizia. Per il momento, però, preferisce che Ramon non sappia nulla.

Luzdivina rivela a Marcelo di aver rovistato nel suo alloggia e di aver visto l’immagine di una donna identica a lei. Il maggiordomo, di fronte alla curiosità della giovane cuoca, si infuria. Ignacio sembra avere un comportamento più attento nei confronti di Alodia, tanto che accetta di portarla a teatro.