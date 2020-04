Una Vita anticipazioni dal 26 aprile all’1 maggio 2020: Lucia rivede Telmo

Anticipazioni Una Vita da domenica 26 aprile a venerdì 1 maggio 2020: Telmo torna ad Acacias, Rosina spaventata

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, dopo anni trascorsi in Argentina con il marito Jose, Bellita sente di essere stata ormai dimenticata dal suo pubblico. Nonostante ciò, la cantante scopre che Marcelina e Fabiana si ricordano davvero di lei e la stimano molto. La Del Campo appare abbastanza felice della cosa. Dopo averle aggredite in mezzo alla strada, Bellita decide dunque si scusarsi con loro. Chiede poi anche scusa al marito, a cui aveva lanciato delle accuse. La cantante era convinta che Jose Miguel stesse ancora pagando le persone per fingersi suoi ammiratori. La Del Campo rivela poi a Liberto e Rosina che Cinta, la sua unica figlia, studia in un collegio prestigioso per sole ragazze. Stanca di fingersi una domestica, intanto, la madre di Leonor decide di uscire in strada vestita da signora, ma si spaventa non appena vede due uomini sospetti che la stanno cercando.

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Genoveva snobbata dalle vicine, Lucia incontra Telmo dopo dieci anni

Genoveva organizza una merenda per conoscere meglio le sue vicine, ma come vi abbiamo già rivelato tutte le donne hanno una brutta considerazione di lei. Capeggiate da Susana, decidono di non presentarsi. A questo punto, Samuel consiglia alla moglie di andare avanti con la sua vita e di non dare retta ai pettegolezzi che girano ad Acacias. Eduardo, intanto, si arrabbia con Lucia, la quale ha fatto un torto a Genoveva rifiutando il suo invito per la merenda. La situazione della Salmeron si complica ancora di più quando Lolita scopre una sua foto in un articolo di giornale che parla dell’arresto di dieci uomini in una taverna. Presenti in quel momento, Casilda e Fabiana iniziano a domandarsi chi sia davvero Genoveva. Dopo dieci anni, Telmo torna ad Acacias e conosce il piccolo Mateo. Lucia lo accoglie con freddezza, poiché è ancora convinta che sia stato lui a sottrarle l’eredità dei Marchesi di Valmez con il Priore Espineira.

Anticipazione Una Vita nuova stagione: Ramon non vuole collaborare per uscire di prigione

Antonito vuole che Ramon esca di prigione e così decide di ricorrere all’indulto. Ancora una volta, il Palacios si rifiuta di collaborare. L’uomo non ha alcuna intenzione di rivelare quanto accaduto con Celia, quando quest’ultima è morta. Felipe è distrutto per la perdita della sua amata e continua a bere.