Una Vita anticipazioni dal 26 al 30 novembre: Leonor lascia Acacias

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Leonor prende una decisione importante dopo la morte di Pablo

Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori di Canale 5 dovranno salutare un personaggio. Stiamo parlando di Leonor, che prende una decisione molto difficile dopo la morte di Pablo. La vedova Blasco decide di partire per il viaggio programmato insieme al defunto marito. I due si erano promessi che avrebbero presto fatto questo viaggio e che avrebbero allargato la loro famiglia. Ora Leonor si ritrova a effettuare un percorso lontano da Acacias da sola. Ursula, in quanto proprietaria dell’appartamento principale di Acacias 38, deve organizzare la raccolta fondi per le vittime che sono state colpite dal terremoto. Pertanto, è costretta a chiedere il denare a tutte le signore del ricco quartiere. Lolita è furiosa con Antonito, il quale subito dopo il terremoto ha inscenato la morte. Intanto, Ramon cerca di rimandare il pagamento del debito del ragazzo. Quest’ultimo, però, è già pronto a rimettersi in affari con un nuovo progetto. Il marito di Trini si mostra soddisfatto del figlio, quando viene a conoscenza della sua nuova attività. Antonito ora vuole festeggiare con Antonito, che però preferisce prendersi qualche giorno di permesso per stare lontana da lui.

Una Vita anticipazioni: Ursula cerca di uccidere Jaime, Diego lo salva

Samuel e Diego affrontano Ursula insieme. Mentre Blanca è ormai promessa sposa al primo, il nuovo arrivato cerca di sedurla. La giovane, intanto, chiede alla madre di lasciarla libera, altrimenti confesserà a tutti la verità sull’alibi che le ha procurato quando era accusata dell’omicidio di Tirso. La Dicenta, nel frattempo, cerca di mettere in atto il suo piano per eliminare definitivamente il marito. Pertanto, sostituisce le pillole di Jaime e costringe Carmen a somministrargliele. In seguito, Blanca si sfoga con Diego, a cui racconta alcuni dettagli del suo passato. I due così diventano sempre più complici. Per far tacere il suo senso di colpa, la figlia di Ursula seduce Samuel, consigliandogli di lasciarsi andare. Quando sono sul punto di andare oltre, vengono interrotti da un rumore proveniente dal salotto. I due trovano Jaime per terra in preda a una forte crisi. Diego riesce a rianimare l’uomo, riuscendo a salvargli la vita. Il dottor Del Val rivela ai due figli dell’uomo, che a quest’ultimo sono state somministrate delle pastiglie sbagliate.

Anticipazione Una Vita: Simon e Adela si fidanzano

Simon consola Adela, che sta soffrendo per la morte di Carlos. Proprio in questa circostanza, i due si scambiano i loro primo bacio. Dopo quanto accaduto, l’ex suora diventa sfuggente con Simon. Celia, però, le consiglia di confessare al maggiordomo i suoi sentimenti. Fidandosi dell’amica, Adela dichiara finalmente ciò che prova al figlio di Susana. Simon accetta di fidanzarsi con la ragazza. Quest’ultimo, però, inizia a mostrarsi un po’ troppo sognatrice. Infatti, racconta ai vicini di aver ricevuto una dichiarazione d’amore da parte del maggiordomo. In realtà, si tratta di ciò che lei ha immaginato. Maria Luisa non vede, intanto, di buon occhio questa relazione.