Una Vita anticipazioni dal 24 febbraio all’1 marzo: baci e minacce

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Elvira ci prova con Victor, minacce per Antonito

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano un nuovo scontro tra Elvira e Simon. Lei lo accusa di essere geloso di Victor, ma il figlio di Susana non trattiene la rabbia e le chiede di stare lontana da tutta la sua famiglia. Arturo decide di finanziare uno spettacolo di marionette per la festa di Sant’Ausilio, ma Susana inizia ad avere qualche sospetto. La sarta teme che il colonnello possa avere in mente qualcosa di pericoloso. Intanto, Elvira sprona Victor a chiedere a Ramon la possibilità di raggiungere Parigi con Maria Luisa. Il Palacios accetta la proposta del giovane, ma è la figlia a rifiutarsi di partire per Parigi. Convinta che Maria Luisa non avrebbe accettato, Elvira si avvicina a Victor. La Valverde cerca di consolarlo e gli dà un bacio sulle labbra. Ursula per caso assiste alla scena. Poco dopo, durante lo spettacolo di marionette, Arturo fa sapere a tutti i vicini che Susana è la madre di Simon. Felipe accetta di difendere Antonito in qualità di avvocato. Ramon si prende carico di tutte le spese legali per salvare il figlio. La situazione, però, non è destinata a migliorare, in quanto il giudice decide di non dare la libertà condizionata al giovane Palacios. Per dimostrare l’innocenza del ragazzo, l’Alvarez Hermoso è pronto a tutti, ma sa già che sarà complicato. Antonito, intanto, inizia a ricevere delle minacce in carcere. Il ragazzo dovrebbe dichiararsi colpevole della truffa architettato da Belarmino, ma non lo fa. Il giovane Palacios viene poi picchiato da una guardia.

Una Vita anticipazioni: Blanca si dedica a Samuel, Ursula e Olga si alleano

Dopo aver compreso quanto è accaduto in passato a Olga, cerca di riappacificarsi con quest’ultima. La giovane, però, non riesce a perdonarla. Nel frattempo, Blanca scrive una lettera d’amore a Diego, ma rischia di essere scoperta da Samuel, poiché ha uno svenimento improvviso. Dopo di che, la ragazza inizia a preoccuparsi di fronte al riavvicinamento tra Ursula e la sorella. Pertanto, mette subito in guardia Olga sulle intenzioni delle loro madre. Blanca continua a sentire la mancanza di Diego ed ecco che, durante la festa di Sant’Ausilio, comprende che Samuel potrebbe essere un buon padre per suo figlio. Ciò accade quando l’Alday decide di donare una borsa di studio al Patronato De La Serna, per la bambina che tempo fa aveva rubato la tiara reale. Blanca, pertanto, vuole dimenticare Diego e si lascia andare con Samuel, con cui fa l’amore. Ursula e Olga, intanto, si alleano. La Dicenta chiede alla figlia di aiutarla a sottrarre a Blanca il figlio che porta in grembo.

Anticipazione Una Vita: Servante si mette nei guai

Servante, al fine di guadagnare del denaro, dà delle informazioni false su un malvivente alla polizia. Nonostante le sue menzogne, Servante permette alle forze dell’ordine di arrestare il delinquente. Quest’ultimo, però, fugge dal carcere e il marito di Paciencia teme di poter avere delle ripercursioni. Il pericoloso uomo riesce a trovare Servante e pretende di avere tutta la ricompensa che la polizia gli ha offerto per la sua cattura. Minacciato di morte, il portinaio cede tutto il denaro.