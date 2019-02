Anticipazione Una Vita: Olga si allea con Ursula e passa la notte con Diego

Una Vita anticipazioni: Diego e Olga si avvicinano e si lasciano andare alla passione

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita vedremo Olga avvicinarsi molto a Diego. La giovane riesce a trovare un punto di incontro con Ursula, dopo che quest’ultima le chiede perdono per tutte le sofferenze che ha dovuto subire. Inaspettatamente, Olga decide di mettere da parte il suo piano di eliminare la madre, credendo alle sue parole. La Dicenta le chiede di collaborare, al fine di allontanare Blanca e Diego definitivamente. Pertanto, la ragazza ora deve cercare di sedurre il fratello di Samuel e vi anticipiamo che riesce nel suo intento. Olga si avvicina al giovane Alday, a cui racconta anche un suo grande segreto. La figlia di Ursula gli confessa di essere stata abusata da Tomás, l’uomo che l’ha cresciuta. Non solo, anche Diego si lascia andare con la ragazza, a cui rivela di aver ucciso per sbaglio sua madre. I due, dopo essersi confidati a vicenda, si scambiano un bacio. Ma non finisce qui, poiché poco dopo Diego e Olga trascorrono insieme anche una notte di passione.

Anticipazioni Una Vita: Diego e Olga hanno una relazione, Blanca delusa

Diego si lascia andare completamente con Olga. I due trascorrono una notte di passione e poi diventano una coppia, tanto che l’Alday si presenta a un’esposizione in onore del padre in compagnia della ragazza. Dalle anticipazioni sappiamo che Blanca, nel vedere i due come una coppia, resta profondamente delusa. Olga è consapevole del fatto che Diego sia innamorato di sua sorella, ma presto si rende conto di provare qualcosa di davvero speciale per lui. A complicare la situazione ci pensa Ursula, la quale si rende conto dei sentimenti di Olga. La Dicenta cerca, pertanto, di convincerla che Diego non si innamorerà mai di lei e che ha deciso di concedersi a lei solo per dimenticare Blanca.

Anticipazione Una Vita: Ursula chiede a Olga di uccidere Diego

Ursula chiede poi a Olga di continuare il loro piano e di uccidere Diego. La Dicenta vuole assolutamente eliminare l’Alday, in quanto potrebbe presto rovinarle i suoi progetti. L’ex governante ordina alla figlia di inserire del veleno all’interno delle medicine utilizzare da Diego, il quale intanto scopre di essere malato.