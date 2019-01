Anticipazione Una Vita, Diego sta per morire? La strana malattia

Una Vita anticipazioni: Diego è malato, morirà? La malattia di Alday

Le nuove anticipazioni di Una Vita non sono portatrici di buone notizie. Il buon Diego è il protagonista indiscusso si questo nostro nuovo articolo dedicati ad Acacias 38, A quanto pare, le cose stanno per mettersi molto male per il figlio del povero Jaime. Il giovanotto follemente innamorato della meravigliosa Blanca deve fare presto i conti con una strana malattia. Dopo l’arrivo di Olga, tutto cambia in famiglia. Ursula costringe la sua seconda figlia a corteggiare il fratello d Samuel e alla fine lui cede alla tentazione. I due trascorrono una piacevole notte di passione e alla fine Blanca viene a sapere tutto. Dopo pochi giorni accade però l’impensabile.

Anticipazione Una Vita: Diego sta molto male, sopravviverà? La verità

Diego inizia a sentirsi poco bene, ad avere la febbre molto alta e a non muovere alla perfezione le sue mani. In ogni caso, l’uomo dichiara di non avere alcun problema e di essere convinto di aver preso un qualche virus durante il suo ultimo viaggio in Brasile. Nonostante l’Alday si mostri piuttosto convinto del suo benessere, scopriamo che in realtà dentro di sé è molto preoccupato. Durante una delle sue numerose visite all’incosciente e povero Jaime, Diego si lascia andare ad un lungo e del tutto inaspettato sfogo. L’uomo rivela all’amato di stare male e di essere vicino alla morte a causa di una grave e misteriosa malattia.

Anticipazioni Una Vita: Diego pronto a morire? I dettagli

Nonostante abbia rivelato a suo padre Jaime di stare male e di avere paura di morire, Diego continua a far finta di nulla con tutti i suoi cari e conoscenti. Al momento, resta ancora tutto da scoprire. E chissà Blanca come reagirà di fronte a tale e scioccante novità.