Una Vita anticipazioni dal 24 al 29 marzo: Olga e Blanca spariscono

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Olga salva Diego e Samuel, ma poi rapisce Blanca

Nel corso delle puntate di Una Vita della prossima settimana, Olga riesce a convincere l’infermiera a non sabotare la trasfusione di sangue tra Samuel e Diego. Ursula appare abbastanza furiosa, poiché anche questa volta non riesce a eliminare i due fratelli Alday. Intanto, Quilles rivela a Samuel che Blanca ha un livello molto alto di mercurio nel sangue. Questo dettaglio fa pensare al ragazzo che la moglie abbia avuto dei rapporti intimi con suo fratello Diego. Quest’ultimo poi si risveglia e rivela ad Olga di non aver mai smesso di amare Blanca e così rompe la loro relazione. Subito dopo la ragazza cerca conforto in sua madre, la quale però la ripudia quando le confessa che ha rivelato all’Alday come aprire la cassaforte di Jaime. Samuel è furioso con Diego e va a trovarlo per fargli presente che ha rovinato per sempre il suo matrimonio. Ma il maggiore dei fratelli Alday gli rivela che nel disegno del gioiello dedicato ad Ana vi è la combinazione per aprire la cassaforte del padre. In questo modo, Samuel riesce a trovare una confessione di Jaime, in cui confessa di aver sposato Ursula solo per conoscere il nome della figlia che aveva perduta anni prima. Olga, nel frattempo, è convinta che ad Ursula interessi solo di Blanca. Per tale motivo, rapisce la sorella e la trasporta nel Bosco delle Dame, con lo scopo di liberarsi per sempre di lei e del figlio che porta in grembo.

Una Vita anticipazione: Ursula e Samuel si alleano, Antonito viene scarcerato

Samuel, intanto, minaccia Ursula e le promette che metterà fine al suo matrimonio con Jaime, attraverso la confessione che ha trovato nella cassaforte. La Dicenta si rende conto della sparizione delle due figlie e minaccia l’Alday. L’ex governante collabora con le ricerche di Olga e Blanca, solo se lui brucerà la testimonianza. Samuel inizialmente non sa che fare, ma poi accetta. Attraverso Sepulveda, Lolita scopre che il punto debole di Belarmino sono le donne. Sfruttando questa scoperta, la domestica si traveste da prostituta e adesca Belarmino. Con l’aiuto di Casilda fa in moda che l’uomo venga finalmente arrestato da Mendez. Antonito può ora tornare in libertà, in quanto viene dichiarato innocente. Rosina riacquista la sartoria di Susana e consegna a quest’ultima i documenti di proprietà in forma anonima. La madre di Simon è convinta che tutto questo sia opera di Liberto.

Una Vita anticipazioni: Simon ed Elvira si ritrovano, Adela avverte Arturo

Elvira ormai ha deciso di andare in convinto, dove ha intenzione di espiare tutti i suoi peccati. Ma ecco che Simon la spiazza con una bellissima dichiarazione d’amore. I due trascorrono alcune ore lontani da Acacias, inconsapevoli del fatto che Adela ha scoperto il loro riavvicinamento. L’ex suora corre da Arturo e gli rivela quanto sta accadendo tra Simon ed Elvira.