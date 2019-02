Anticipazioni Una Vita: Olga rapisce Blanca, Ursula e Samuel si alleano

Una Vita anticipazioni: Olga ossessionata da Blanca decide di ucciderla

Nelle prossime puntate di Una Vita, Olga decide di mettere fine alla vita della sua stessa sorella, Blanca. Le anticipazioni rivelano che quest’ultima si rende conto dell’instabilità della sorella, tanto che rivela a Samuel di voler trovare per lei uno specialista che possa aiutarla. Ma ecco che la situazione peggiora sempre di più, quando Olga si mostra sempre più instabile e ossessionata da Blanca. Inizia, infatti, a imitare ogni suo gesto e atteggiamento, in quanto vorrebbe somigliare a lei. A questo punto, Samuel propone a sua moglie di andare insieme al Bosco delle Dame, dove Olga è cresciuta, per scoprire qualche altro dettaglio sul suo misterioso passato. Improvvisamente, però, entrambe le sorelle sembrano scomparire nel nulla. Che fine hanno fatto Blanca e Olga? Ebbene proprio in questa circostanza, Samuel si ritrova costretto a chiedere aiuto a Ursula, con cui non è mai riuscito ad andare d’accordo. I due si alleano per trovare Blanca.

Anticipazione Una Vita: Olga rapisce Blanca, Samuel chiede aiuto a Ursula

Dove si trovano Blanca e Olga? Stando alle anticipazioni, quest’ultima decide di mettere fine alla vita della sorella e la rapisce, portandola con sé nei luoghi dove ha vissuto la sua infanzia. Infatti, inizialmente la diabolica figlia di Ursula nella capanna di Tomás e la lega, in modo che non possa fuggire. Dopo di che, intuisce che Samuel e sua madre potrebbero trovarle facilmente e così sposta nuovamente sua sorella in un altro luogo. Olga decide di portare Blanca nella parte più profonda del Bosco delle Dame. Nel frattempo, Ursula e Samuel uniscono le loro forze per riuscire a trovare entrambe le sorelle. La Dicenta e il giovane Alday sono consapevoli dell’instabilità di Olga, tanto da temere il peggio. La giovena è molto gelosa di Blanca, soprattutto dopo essersi innamorata di Diego.

Anticipazioni Una Vita: Ursula e Samuel trovano Olga e Blanca

Olga possiede un coltello, con cui vorrebbe porre fine alla vita della sorella. Ed ecco che Samuel e Ursula riescono a raggiungere le due sorelle. Il giovane Alday cerca subito di salvare la moglie, ma viene colpito da Olga. Quest’ultima si gira subito verso Blanca e questa volta è pronta a ucciderla. Vi anticipiamo che a salvare la ragazza ci pensa proprio Ursula.