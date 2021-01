Una Vita anticipazioni dal 24 al 29 gennaio: dubbi su Santiago e Genoveva

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda da domenica 24 a venerdì 29 gennaio 2021, non mancano i sospetti e le grandi novità nel quartiere. Le anticipazioni rivelano che Genoveva tenta di approfittare di quanto sta accadendo ad Acacias dopo l’arrivo di Santiago e consola Felipe. La Salmeron consiglia, intanto, all’avvocato di dare a Marcia la possibilità di spiegare la sua verità. Servante fa amicizia con il nuovo arrivato, che consente a sua moglie di avere un confronto con l’Alvarez Hermoso. In questo modo, la Sampaio può finalmente far sapere a Felipe che non ha mai amato Santiago. Infatti, la brasiliana sposò quest’ultimo per riconoscenza. Quando era una schiava di Cesar Andrade, proprio suo marito la salvò e le offrì protezione. Dopo aver raccontato come andarono davvero le cose, chiede all’avvocato di darle il suo perdono. Ma ecco che Marcia dimostra di avere paura di Santiago, sebbene lui si mostri come una persona molto tranquilla e comprensiva.

Ursula nutre non pochi dubbi sull’arrivo dell’uomo e sospetta che sia dipeso proprio da una mossa di Genoveva. Nel frattempo, la new entry invita i vicini di Acacias 38 alla pensione di Fabiana e Servante, con lo scopo di spiegare loro come ha conosciuto Marcia e come è nato il loro amore. Inoltre, Santiago chiede a tutti gli abitanti di non giudicare in modo negativo sua moglie. La Salmeron confessa poi a Liberto di aver dato una mano al marito di Marcia a trovare un lavoro. Così, i due potranno presto lasciare il quartiere. Santiago offre poi il suo aiuto a Felipe contro i trafficanti di donne. L’Alvarez Hermoso, però, non intende farsi aiutare dall’uomo, in quanto ancora innamorato di Marcia. Con il passare del tempo, l’avvocato comprende che la Sampaio lo ama ancora e che non è per nulla legata al marito. A questo punto, decide di farsi avanti e di rivelare alla brasiliana che non riesce a vivere senza di lei.

Alfonso decide di dare la parte del film a Cinta, sebbene Camino sembri lavorare meglio nel corso delle prove. La figlia di Felicia è, naturalmente, delusa per non aver ottenuto il ruolo, ma dimostra di essere comunque felice per la cognata. Non solo, accetta con piacere e sincerità di farle compagnia durante le riprese. Cinta, però, vuole il copione del film e Carchano si rifiuta di consegnarglielo. La ragazza insiste, ma non c’è nulla da fare. Intanto, inizia a girare le scene della pellicole e alcune decisioni prese da Alfonso generano dei dubbi. Anche Camino nota che c’è qualcosa di strano. La figlia di Bellita continua a non comprendere il suo ruolo, mentre il regista le impedisce di leggere il copione!

Armando consiglia ai vicini del quartiere spagnolo di provare la cucina giapponese, che lui stesso ha preparato. Rosina decide di mettere a disposizione casa sua, ma prendono parte al pranzo solo lei e Susana. Per ringraziare l’uomo per il sushi che ha preparato, l’ex sarta decide di realizzare un pranzo con le sue mani e fa colpo! Sembra proprio che l’uomo apprezzi i piatti cucinati da Susana. Dopo ciò, Armando confessa all’ex sarta di essere divorziato.