Una Vita anticipazioni dal 22 al 28 settembre: un’esplosione e un omicidio

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Samuel inaugura la Galleria Alday e Silvia uccide Blasco

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che, per simulare un furto in casa, giustificando così la pugnalata che gli ha inferto Blanca, Samuel nasconde gioielli e denaro. Leonor, però, appare subito sospettosa sull’improvvisa fuga di Blanca e Diego. L’Alday cerca di convincere la giovane scrittrice del fatto che i due innamorati hanno fatto pace e si sono trasferiti a Huelva. Samuel scopre che Carmen si è sbarazzata della scatola in cui lui aveva nascosto i gioielli e il denaro. Poco dopo sceglie di chiudere la gioielleria di famiglia, al fine di concentrarsi su una nuova attività, ovvero una galleria d’arte. Ad aiutarlo ci pensa Lucia. Qualche mese dopo, il giovane è pronto a inaugurare la Galleria Alday, portata avanti grazie al sostegno della cugina di Celia. Nonostante ciò, i due continuano a mantenere un semplice rapporto di amicizia. Tutti i vicini si presentano all’Inaugurazione, durante la quale Trini appare sempre più nervosa. Silvia è convinta che ci sia della complicità tra Blasco e Javier. In seguito, Agustina la sorprende con un revolver in mano e pensa subito che voglia vendicare la morte di Arturo. I suoi timori sono fondati, poiché la Reyes uccide Blasco e lascia Acacias. Dopo l’omicidio del Valverde, fortunatamente Agustina riesce a trovare un altro lavoro nella sartoria di Susana.

Una Vita anticipazioni: esplosione nella Galleria Alday, arriva Padre Telmo

Il priore Espineira ordina a Padre Telmo di investigare su Lucia. Quest’ultima, intanto, pensa di dare in beneficenza l’assegno mensile che le è stato concesso dai Marchesi di Valmez. Nel frattempo, il sacerdote osserva la Alvarado nella Galleria Alday. Proprio qui, la cugina di Celia nota che la Marchesa di Valmez, ritratta in un quadro, ha tra le mani una croce che le è stata regalata dalla madre. Improvvisamente un’esplosione distrugge la nuova attività di Samuel nel corso dell’inagurazione. Trini e Liberto restano purtroppo feriti, mentre Telmo salva la vita a Lucia. Qualche ora dopo, l’Alday scopre che l’attentato l’ha lasciato senza alcun soldo. Infatti, l’edificio non può essere ristrutturato e l’unica soluzione può essere la demolizione. La moglie di Ramon viene poi dimessa dall’ospedale, ma non appena torna a casa perde i sensi. Invece, Liberto inizia a perdere sangue da un orecchio e questo preoccupa Rosina. Il dottor Higinio comunica a quest’ultima che il marito deve essere operato, poiché un liquido si è posizionato nella zona cerebrale. Lucia, intanto, va a confessarsi e si ritrova di fronte al suo salvatore, ovvero Padre Telmo.

Anticipazione Una Vita: Antonito non riesce a vendere il suo tergilune

Antonito organizza una riunione in Ateneo, allo scopo di vendere il tergilune. Il giovane Palacios non ottiene il risultato sperato. Infatti, nessuno sembra voler acquistare la sua invenzione, ma tutti appaiono interessati alle macchinette di caffè di Ramon. Dopo di che, decide di parlare con alcuni impresari inglesi, attraverso cui scopre che il suo tergilune è già stato brevettato con il nome di tergicristalli.