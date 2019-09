Anticipazione Una Vita: arriva Telmo, nuovo protagonista ad Acacias

Una Vita anticipazioni: Telmo arriva ad Acacias 38, ecco chi è

La trama di Una Vita è sempre ricca di colpi di scena. Questa volta, le anticipazioni ci svelano l’arrivo di un nuovo e indiscusso protagonista. Si tratta di una figura maschile, più precisamente di un sacerdote. Telmo arriva ad Acacias 38 con una ‘missione’ ben precisa e che resta top secret per svariato tempo. In quartiere ha fatto il suo arrivo Lucia, una cugina acquisita della dolce Celia. Dietro la storia della donna c’è qualcosa di molto misterioso e a quanto pare è compito del nuovo prete scoprire di cosa si tratti. Ovviamente, nella telenovela tanto amata da noi italiani non c’è nulla di facile e gli ostacoli non mancheranno nemmeno questa volta.

Anticipazione Una Vita: il sacerdote Telmo si innamora di Lucia?

Telmo arriva a Una Vita e si mette subito all’opera. L’uomo cerca di capire come trascorre le sue giornate Lucia e cerca di scoprire qualcosa in più riguardo la sua attuale vita ad Acacias 38. In ogni caso, l’ultimo arrivato pare inizi a rendersi conto di provare un certo interesse nei confronti della cugina acquisita di Celia. Le emozioni che la donna suscita in Telmo lo mettono in difficoltà sin dal primo momento. Tutte queste premesse sembrano presagire qualcosa di molto interessante e forse anche super segreto riguardo i prossimi risvolti della trama.

Anticipazioni Una Vita: Telmo e Lucia insieme contro Samuel?

La cosa ancora più incredibile è che i due nuovi arrivato si vedono costretti a scontrarsi, anche loro, con Samuel. Il giovane pare sia pronto a dare del filo da torcere anche al sacerdote e alla bella cugina di Celia. Sembrerebbe proprio che l’Alday non sia ancora stanco di rovinare la vita degli altri.