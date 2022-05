Una Vita anticipazioni dal 22 al 28 maggio: un omicidio e terribili piani

Nelle prossime puntate di Una Vita i cattivi di Acacias preparano i loro folli piani. In tutto questo, ci sono anche altri problemi nel quartiere. Le anticipazioni settimanali rivelano che Alodia confessa a Bellita la sua intenzione di dare in adozione il figlio che aspetta. La cantante glielo proibisce e le assicura che si prenderà cura di lei e del bambino, come fosse suo nipote. Intanto, la Del Campo con sua sorella Candelaria, la quale le spiega che Ignacio è solito fuggire di fronte ai problemi. Il ragazzo inizia a mostrare segni di cedimento e appare tentato dall’idea di fare ritorno a casa degli zii.

Ma ecco che Alodia riceve una brutta notizia: i suoi genitori hanno organizzato un matrimonio con un ragazzo del paese. Ora la domestica è disperata e non sa proprio cosa are. Nel frattempo, José Miguel invia una lettera a Ignacio, attraverso la quale gli chiede di tornare a casa almeno per Alodia. Dopo di che, il Dominguez riceve un misterioso telegramma che sembra sollevargli il morale. Intanto, Alodia continua ad avere degli incubi, in cui il quartiere la prende in giro per via della sua gravidanza.

Secondo le anticipazioni settimanali di Una Vita, Ignacio legge invece il messaggio che José gli ha fatto recapitare e resta sturbato. La domestica è sempre più turbata e, a un certo punto, nota i tranquillanti di Bellita. Ne assume troppi e le vengono le convulsioni. Fortunatamente, Ignacio torna a casa in quel momento e trova Alodia priva di sensi. Proprio lui riesce a salvarle la vita. Quando, però, scopre che è incinta, non appare propenso a prendersi le sue responsabilità.

Il vicinato scopre che Soledad è ricercata dalla polizia con l’accusa di aver ucciso Felicia. Aurelio la tiene sotto scacco, dandole un rifugio sicuro, e così le chiede di commettere un altro omicidio. Se la domestica non accetterà, verrà abbandonata al suo destino. In seguito, si apposta per spiare Marcos e Pierre Caron. Dopo aver trascorso una giornata insieme, quando rientrano a casa, Felipe e Natalia trovano il cadavere del diplomatico. La giovane Quesada affronta poi Aurelio, certa che ci sia lui dietro questo nuovo omicidio.

L’uomo nega il suo coinvolgimento in questa storia, ma poco dopo confessa a Genoveva di aver ordinato a Soledad di uccidere Caron. Anche Anabel inizia ad avere dei sospetti, però verso Marcos. Infatti, gli chiede in che rapporti era con il diplomatico e se sia stato lui a denunciare Natalia. Ora Soledad ha sempre più voglia di lasciare Acacias il prima possibile. Aurelio glielo impedisce e pretende di sapere a cosa le serve la dinamite. La domestica si rifiuta di raccontarli la verità. Ma il Quesada riesce a rubarle una foto di Fausto, per scoprire da solo cosa sta accadendo.

Nelle puntate in onda da domenica 22 a sabato 28 maggio 2022, Anabel chiede ad Aurelio di tentare nuovamente di convincere Marcos ad accettare il loro fidanzamento. Invece, Natalia chiede a Felipe di starle lontano, in quanto la loro relazione potrebbe solo fargli del male. Aurelio trova Fausto, a cui chiede di collaborare. Poi confessa a Genoveva che nel quartiere presto ci sarà un attentato anarchico da cui potrebbe tratte vantaggio.

La Salmeron è ancora impegnata con il suo piano contro Felipe, tanto che fa pressioni su Natalia affinché lo seduca. Ed ecco che scatta un bacio tra i due. Il ricordo degli abusi di Marcos, però, porta la Quesada a tirarsi indietro. In seguito, Aurelio propone a Genoveva di approfittare entrambi dell’attacco anarchico per uccidere Marcos e Felipe.

Ma Genoveva ha un’altra idea in mente, ovvero far sì che l’Alvarez Hermoso venga incolpato della morte del Bacigalupe. Intanto, Anabel chiede ad Aurelio di fuggire insieme e sposarsi in gran segreto. Il Quesada, felice di questa proposta, organizza subito la loro fuga. Prima di andare via, la ragazza fa pace con Marcos e gli scrive una lettera.

Dopo l’ennesima lite, Carmen riesce a zittire Rosina sulle questioni riguardanti il ristorante, puntando sulla sua vanità. In particolare, le propone di prendersi carico delle pubbliche relazioni, cercando di convincerla del fatto che sia l’incarico più importante. In questo modo, la moglie di Ramon avrà modo di gestire il locale come preferisce.

Ma le continue interferenze della Rubio nella gestione del ristorante mettono a dura prova la pazienza di Carmen. José Miguel è il primo a giudicare un menu degustazione e i piatti sono un successo! Così, il ristorante viene inaugurato.

I rapporti tra Fabiana e Servante sono sempre più tesi. Casilda e Jacinto non sanno più cosa fare per farli riconciliare. Dopo la discussione con la sua socia, l’ex portinaio annuncia che venderà la sua quota della pensione.

Fabiana non lo ammette, ma resta profondamente amareggiata da questa decisione. Dopo aver trovato un compratore e preso degli accordi, Servante chiede alla sua socia di sposarlo!