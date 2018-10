Una Vita anticipazioni dal 22 al 27 Ottobre 2018: l’addio di Cayetana

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Cayetana incontro suo padre Jaime

Dopo così tanti anni, la dark-lady dei Una Vita è pronta ad incontrare finalmente il suo vero padre, colui che a lungo non è mai stato nominato dalla dolce Fabiana. Quest’ultima avrebbe preferito che l’identità dell’uomo restasse nell’anonimato, eppure le cose sono andate diversamente. Per colpa della malvagia Ursula, il nome e il volto del papà di Cayetana è finalmente venuto a galla. La Dicenta consegna ad Alday una busta contente il nome di sua figlia, colei che per anni ha cercato senza mai perdere le speranze. Nonostante l’ex domestica e attuale nemica della finta Sotelo-Ruz abbia rivelato tutta la verità, chiede al suo attuale compagno di attendere ancora un po’ e di non presentarsi a casa della donna.

Una Vita anticipazione: Cayetana, Teresa e Jaime si incontrano

In attesa dell’incontro tra Cayetana e Jaime, Ursula fa avere a Teresa una lettera in cui l’algida bionda ammette tutte le sue colpe per i crimini commessi nel corso degli ultimi anni. Nel frattempo, la finta Sotelo-Ruz chiede per l’ultima volta il nome di suo padre a Fabiana. La domestica non proferisce parola e preferisce restare in silenzio e mantenere ancora il segreto. L’autopsia sul corpo di German viene finalmente approvata e così Mendez trova traccie della presenza dello stesso veleno trovato negli appartamenti dell’algida bionda. Cayetana si trova perciò di fronte a due sole scelte: farsi arrestare o fuggire. Ovviamente, l’ex signora di Acacias 38 preferisce scappare e chiede aiuto ad Ursula.

Una Vita anticipazioni: Cayetana conosce suo padre

Prima di far fuggire per sempre Cayetana, Ursula fa in modo che la donna si trovi nella stessa stanza con suo padre Jaime e Teresa. Intanto, Simon convince Adela a lasciare il convento e a mettersi in cerca di Carlos. La donna decide poi di trovare un’abitazione e un lavoro nel quartiere di Una Vita. Celia la ospita in casa e la donna comincia a pensare al da farsi e soprattutto al suo futuro. Nonostante ciò, una furibonda lite con Donna Susana fa sì che la signorina scelga di tornare dalle suore.