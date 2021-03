Una Vita anticipazioni dal 21 al 27 marzo: Ursula umiliata, la storia si ripete

Nel corso delle puntate che andranno in onda prossima settimana, Genoveva sembra essere sempre un passo avanti alla Dicenta; intanto, non mancano dissapori e scenate di gelosia

Cosa accade nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 21 a sabato 27 marzo 2021? Le anticipazioni segnalano che Genoveva continua ad affrontare Ursula e questa volta la mette in ridicolo di fronte alle altre vicine. La Salmeron non si ferma e organizza un incontro tra Agustina e il dottor Maduro, il finto medico che la spinse a tentare il suicidio. Di fronte alla verità, la domestica resta senza parole. Invece Ursula fa arrivare ad Acacias Cristobal, l’assassino di Samuel Alday. Ma la notizia sul suo inganno nei confronti di Agustina fa il giro del quartiere e sembra proprio di tornare indietro nel tempo. Una folla inferocita, composta sia dai signori che dai domestici, circonda Ursula e la caccia da Acacias. Quanto accade riporta alla mente il momento in cui Cayetana mise la Dicenta contro tutti i vicini nel centro del quartiere, ridicolizzandola.

La Dicenta decide poi di tornare di nascosto ad Acacias e si intrufola nella casa di Genoveva, minacciandola. Convinta di averla ormai in pugno, Ursula concede alla Salmeron un giorno per trovare un modo che possa permetterle di tornare liberamente nel quartiere. Per nulla intimidita, Genoveva invece usa questo tempo per mettere le vicine, ancora di più, contro Ursula e le tende una trappola. Quando la Dicenta si presenta in casa sua la induce a perdere nuovamente il controllo e Felipe giunge sul posto proprio in questo momento. Ursula tenta, a questo punto, di convincere l’avvocato a non credere alle parole di Genoveva, che lo sta ingannando. Dopo ciò, la Salmeron pensa bene di chiedere a Felipe di parlare con Mendez, con lo scopo di convincerlo ad arrestare Cristobal. Santiago chiede a Genoveva il denaro necessario per lasciare Acacias insieme a Marcia, ma non ottiene il risultato sperato.

Camino regala a Maite un ritratto che lei stessa ha fatto con il carboncino. Di fronte al disegno, la pittrice parigina resta senza parole. Lolita comprende che la sua gelosia nei confronti della nuova arrivata era infondata e così le chiede scusa. Rosina appare sempre più affascinata da Maite e dai suoi racconti su Parigi. Così decide di mettere su un salotto, con l’obbiettivo di diventare la Gertrude Stein di Acacias e chiamandolo ‘il salotto Rosine’. Successivamente, secondo le anticipazioni di Una Vita, proprio la Rubio racconta in giro che la pittrice ha avuto in passato una forte delusione d’amore per un uomo più vecchio di lei. Felicia si mostra disgustata di fronte ai discorsi progressisti di Camino e informa Maite che intende vietarle di prendere parte alle sue lezioni. In seguito, la pittrice consiglia alla giovane Pasamar di fare un ritratto a sua madre, con lo scopo di rasserenarla un po’. Oltre ciò, Camino si confida con la sua maestra, a cui rivela cosa le è accaduto a Valdeza.

Cinta appare sempre più di gelosa di Maite, tanto che fa delle scenate a Emilio. A questo punto, Antonito consiglia all’amico di sposare la ragazza, così da risolvere questo problema. Il giovane, però, rende ancora di più complicata la situazione, quando parlando con Cinta fa delle allusioni sulla loro prima notte di nozze. La Dominguez, infatti, va su tutte le furie, in quanto teme che quello sia l’unico motivo per cui Emilio vuole sposarla.

Bellita riceve un invito da parte di Margarita e va a prendere un tè a casa sua. Intanto, sui giornali è possibile leggere commenti positivi per l’esibizione di José Miguel, tanto che la gente lo ferma per strada per congratularsi. Questa situazione, però, sembra non piacere a Bellita. Margarita rivela poi alla Del Campo che Alfonso l’ha lasciata.