Una Vita anticipazioni dal 21 al 27 giugno: Telmo dice addio a Lucia

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, nel corso delle puntate in onda dal 21 al 27 giugno 2020, Ramon prende una decisione importante: racconterà a Felipe la verità sulla morte di Celia. Il Palacios rivela all’avvocato che sua moglie è accidentalmente caduta dal balcone, mentre cercava di portare via la piccola Milagros. Al fine di permettere all’Alvarez Hermoso di conoscere quanto realmente accaduto a Celia, Ramon torna nel ricco quartiere con Fulgencia, la vecchia balia di sua figlia. La donna racconta a Felipe l’episodio che la portò a lasciare Acacias. Ricordiamo che beccò Celia mentre allattava Milagros! Finalmente l’avvocato comprende che la sua defunta moglie aveva dei gravi problemi mentali. La situazione per Ramon, però, si complica. L’uomo inizia a sentirsi in colpa e confessa a Carmen di non voler più continuare la loro frequentazione. Il motivo? Il Palacios sente di fare un torto alla memoria di Trini. Dopo di che, convoca Lolita, Antonito e Liberto a casa di Rosina e li informa di voler celebrare una messa per ricordare Trini e Celia.

Anticipazioni Una Vita da da domenica 21 a sabato 27 giugno 2020: Lucia sta morendo, Telmo dice addio ad Acacias

Ursula accetta di aiutare Lucia a fuggire insieme a Telmo e Mateo. Poi, però, la Alvarado le confessa di avere una grave malattia incurabile e di non poter, dunque, partire con suo figlio e l’ex sacerdote. Durante il viaggio, la Dicenta consegna a Telmo una lettera di Lucia. A questo punto, il Martinez decide di fare marcia indietro e tornare ad Acacias dalla sua amata. Proprio mentre Eduardo cerca un avvicinamento con sua moglie, Ursula e Mateo rientrano a casa. Subito dopo, Lucia decide di lasciare Telmo. In seguito, la Alvarado accusa un malore e sviene in strada di fronte al Martinez e ai vicini. Telmo si reca a casa di Lucia per sapere come sta e ha una violenta lite con Eduardo. Ursula riesce a intervenire in tempo, prima che possa accadere una tragedia. Dopo di che, prega l’ex sacerdote di non farsi trasportare dall’odio. Avendo riflettuto, Telmo decide di lasciare definitivamente Acacias e invia a Lucia una lettera di addio.

Anticipazioni Una Vita giugno 2020: Genoveva e Samuel in pericolo

Mendez si reca a casa Alday per chiedere a Genoveva informazioni sul suo passato. Nel frattempo, Rosina scopre che Liberto ha prestato a Samuel tremila pesetas. Il gioielliere promette poi al commissario che collaborerà con lui per trovare gli assassini di Ariza. Genoveva, però, riceve una lettera in cui Marlene le rivela che Cristobal è già sulle sue tracce e a breve la troverà. A questo punto, la Salmeron convince Samuel a lasciare insieme Acacias. L’Alday si ritrova costretto a chiedere del denaro in prestito ai suoi vicini. Scendendo nel dettaglio, il gioielliere chiede aiuto a Liberto, Antonito e Carmen. Purtroppo nessuno di loro può aiutarlo.

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Bellita devastata, Emilio si avvicina a Cinta

Cinta continua ad avere successo come Dama del mistero e Bellita scopre che nessun impresario teatrale vuole ingaggiarla, in quanto il pubblico non ricorda più chi sia. La donna è amareggiata di fronte a questa situazione. Josè cerca di tirarle su il morale, ma senza alcun successo. Intanto, Emilio tenta nuovamente di avvicinarsi a Cinta, ma poi finiscono per discutere.