Una Vita anticipazioni dal 21 al 26 febbraio: il bacio che cambia tutto

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda da domenica 21 a venerdì 26 febbraio 2021, Genoveva decide di cambiare strategia con Santiago, in modo che rispetti i loro accordi. Scendendo nel dettaglio, inizia a sedurlo, ricordandogli che è lei a condurre il gioco. In seguito, prende parte con Felipe a un pranzo nel ristorante Pasamar, al quale partecipano anche Ramon, Carmen, Rosina e Liberto. I quattro vicini iniziano a sospettare che tra i due ci sia del tenero. Tutti loro hanno la conferma di ciò quando Genoveva parla ai giornalisti del successo conquistato con l’impresa legata al rimpatrio dei soldati dal Marocco. In questa circostanza, Felipe e la Salmeron si baciano appassionatamente. Questo segna una svolta per i due vicini di Acacias! Ormai l’Alvarez Hermoso è sempre più lontano dalla sua amata, Marcia.

Intanto, Ursula appare sempre più instabile. La donna ricorda alcuni tragici momenti della sua vita. Questo suo comportamento, però, infastidisce non poco Genoveva e preoccupa Agustina. A intervenire ci pensa Fabiana, che cerca di calmare la Dicenta. Quest’ultima è ancora tormentata dai ricordi del passato e giura, per l’ennesima volta, vendetta contro i vicini di Acacias 38. Non solo, chiede anche aiuto a Genoveva. Le anticipazioni rivelano che Marcia condivide con Casilda i suoi sospetti su Santiago. La Sampaio sta iniziando a credere che l’uomo non sia suo marito. Non solo, ha anche dei dubbi sul rapporto che potrebbe avere con Genoveva.

Santiago tenta di sistemare la situazione, facendole sapere di aver parlato con Salmeron solo di lavoro. Marcia recupera le fedi matrimoniali al banco dei pegni e nota che quella appartenente al marito gli sta troppo larga. Pertanto, i suoi sospetti continuano ad aumentare. Bellita fa pubblicare un articolo sul giornale che ha come obbiettivo quello di smascherare pubblicamente Alfonso Carchano. In questo modo, riesce a salvare la propria reputazione. Dopo di che, organizza una merenda per festeggiare la sua vittoria nella causa contro il produttore cinematografico e sua moglie Margarita. Tutti i vicini partecipano all’evento.

L’avvocato Tuscano consiglia poi a Bellita di affidarsi a un investigatore privato, con lo scopo di trovare Margarita. Nel frattempo, José ed Emilio cercano di convincere Cinta a tornare sulle scene, ma non ottengono il risultato sperato. Lo stesso Dominguez dimostra di essere interessato al mondo della recitazione. L’uomo, nei giorni seguenti, non sa come confessare a sua moglie che è entrato in una compagnia teatrale parrocchiale. Non conoscendo la verità, Bellita inizia a sospettare che il marito le nasconda qualcosa.

Rosina e Liberto sono ancora molto preoccupati per l’improvvisa scomparsa di Susana. Finalmente l’ex sarta torna sana e salva nel quartiere spagnolo e spiega alla coppia Seler che si è allontanata dopo aver saputo che Armando è stato chiamato da Re Alfonso XIII per una missione diplomatica in Francia. Susana appare sempre più nervosa, soprattutto dopo aver scoperto che l’uomo si è recato a salutare anche Carmen e Lolita. A causa delle sue pene d’amore, l’ex sarta non riesce a ritrovare il sorriso.