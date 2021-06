Una Vita anticipazioni dal 20 al 26 giugno: fuori la verità, le attese nozze

Nelle puntate italiane che andranno in onda nei prossimi giorni, finalmente Marcia scopre la verità sull’alleanza tra Santiago e Genoveva, mentre in casa Pasamar la situazione diventa insostenibile

Nel corso delle puntate di Una Vita che andranno in onda da domenica 20 a sabato 26 giugno 2021, Marcia si ritrova di fronte a una verità sconcertante! Felipe decide di non leggere la lettera che gli ha scritto Ursula prima di morire, dopo la conversazione avuta con Genoveva. Santiago, invece, promette a Marcia che interromperà le ricerche dell’uomo che ha tentato di ucciderlo e che non le racconterà più bugie. La Sampaio, però, continua a non fidarsi. Felipe è sempre più convinto che Genoveva gli stia nascondendo qualcosa, tanto che inizia ad avere dei ripensamenti sul loro matrimonio. Di nascosto da tutti, invita poi Marcia a casa sua. Entrambi si rendono conto la loro storia non è mai finita.

Tra loro scatta anche un bacio, ma sono consapevoli che si tratta di un addio. Nel frattempo, Mendez becca Santiago e Genoveva mentre discutono. Dopo aver chiesto all’uomo se ha dei sospetti sull’omicidio di Ursula, il commissario si reca alla bottega per parlare con Marcia. Dall’altra parte, Felipe confessa a Ramon di avere dei dubbi su Genoveva. Quest’ultima non sa che la Sampaio sta per scoprire tutta la verità. Infatti, Andrade afferma di avere un ultimo desiderio: incontrare Marcia.

Santiago proibisce alla giovane di recarsi in prigione per avere questo confronto, senza ottenere il risultato sperato. Ebbene, la Sampaio decide di incontrare in carcere Andrade. Mentre Felipe sembra essere intenzionato a mandare a monte il suo matrimonio, Marcia scopre tutta la verità sull’alleanza che c’è tra Genoveva e Santiago!

Felicia è furiosa con Camino, in quanto ha saputo da Liberto la verità sul suo rapporto con Maite. Prima di scaglia contro la figlia, schiaffeggiandola, e poi si reca all’atelier della pittrice per un confronto. In particolare, la ristoratrice minaccia la nipote di Armando di ucciderla se non manterrà le distanze con Camino. Nella famiglia Pasamar la tensione è ormai alle stelle. La ragazza appare sempre più ribelle e Felicia si sente costretta a chiedere a Emilio di controllarla. Questo complica ancora di più la situazione.

Camino non intende assolutamente rinunciare alla sua storia d’amore con Maite e lo annuncia a sua madre. Quest’ultima, invece, si scaglia contro Liberto, accusandolo di essere il responsabile di quanto accaduto. Il Seler decide, in seguito, di chiedere a Maite di lasciare l’atelier. Secondo le anticipazioni di Una Vita, la pittrice decide di lasciare Acacias. E mentre Felicia e Camino non fanno altro che litigare, Ildefonso torna al ristorante. Qui chiede scusa alla giovane Pasamar e le propone di tornare a frequentarsi.

Felicia tenta di prendere tempo e chiede al ragazzo di avere pazienza. Nel frattempo, Camino scopre che Maite sta per lasciare il quartiere e così la implora di aspettarla, in quanto ha intenzione di partire con lei. Poco dopo è costretta a tornare nell’atelier per comunicarle che le guardie la stanno cercando.

Cinta confessa a suo padre di essere a conoscenza della verità su Julio. Dopo di che, tanta di scoprire come reagirebbe Bellita a questa notizia. José Miguel, intanto, mantiene il silenzio con la moglie e si reca alla pensione per trovare il figlio, con cui vive un momento toccante. Il rapporto tra loro diventa sempre più importante e Cinta fa di tutto affinché sua madre non scopra cosa sta accadendo. José Miguel chiede poi alla figlia di tenere occupata Bellita, in modo che lui potrà accompagnare Julio a fare un giro della città.

Ramon, però, consiglia al Dominguez di accertarsi della vera identità del ragazzo. Sempre con l’aiuto di Cinta, José riesce a far salire in casa Julio, per mostrargli dei ricordi e per trascorrere del tempo insieme. Bellita, intanto, inizia a sospettare qualcosa.

Servante e Jacinto acquistano a buon prezzo una cornice d’argento da regalare a Felipe e Genoveva per il matrimonio. I due, però, la fanno cadere rompendola. Lolita entra in travaglio, poco prima delle nozze e i Palacios si preparano a starle vicini durante il parto.