Una Vita anticipazioni dal 20 al 26 dicembre: Felipe ritrova Marcia

La soap spagnola si ferma solo per qualche giorno durante la settimana di Natale e i colpi di scena non mancano: l’avvocato riesce finalmente a rivedere la Sampaio, mentre Emilio mette in atto il suo piano contro Ledesma

Cambia nuovamente la programmazione di Una Vita per la settimana di Natale. Inizialmente la Mediaset aveva deciso di mettere in pausa la soap spagnola fino a gennaio. Ora, invece, la situazione è cambiata. Infatti, i protagonisti di Acacias 38 continueranno a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 anche durante la prossima settimana. La soap si ferma solo nei giorni festivi, ovvero il 24, il 25 e probabilmente il 31 dicembre 2020 e l’1 gennaio 2021. La guidatv Mediaset porta la telenovela spagnola in onda al solito orario, ovvero dalle ore 14.10 alle 14.45. La soap sarà seguita dalla puntata di Uomini e Donne. Cosa accade, dunque, nel corso degli episodi che verranno trasmessi dal 20 al 26 dicembre 2020?

Le anticipazioni rivelano che Cesar Andrade convoca Mauro e Felipe, con lo scopo di mostrare loro le ragazze che sono in vendita. Non solo, il malvivente li incoraggia a trascorrere del tempo con loro! Sembra proprio che il trafficante di donne sia caduto nella trappola di San Emeterio, il quale si è presentato come un uomo in cerca di schiave. Pertanto, il delinquente è pronto ora a vendere all’ex ispettore di Acacias e a Felipe le sue donne, inconsapevole della loro vera identità. L’Alvarez Hermoso vuole, però, avere la conferma definitiva che in mezzo alle ragazze ci sia Marcia. Per tale motivo, chiede ad Andrade di mostrargli le donne di colore più belle. Ed ecco che finalmente l’avvocato riesce a rivedere Marcia. Le ragazze che vengono presentate a Felipe sono quelle riservate ai clienti speciali. Ma, sebbene possa incontrare la sua amata, Felipe non ha ancora la possibilità di riportarla a casa.

Ramon e Antonito decidono di mettere in atto un nuovo piano per pareggiare i conti tra Lolita e Carmen. Scendendo nel dettaglio, padre e figlio si mostrano arrabbiati con le loro due donne. Per evitare l’insorgere di nuove tensioni, Ramon sceglie di trasferirsi con sua moglie in un altro appartamento. Ma sia Carmen che Lolita dimostrano di essere contrarie a questa decisione.

Emilio cerca in tutti i modi di mandare a monte il matrimonio di sua madre e Ledesma. A questo punto, decide di far cadere Copernico in una trappola, facendogli firmare un documento abbastanza compromettente. Infatti, l’uomo non sa che, con la sua stessa firma, sta confermando di essere il responsabile della morte di alcuni operai.

Con il suo recente viaggio, Emilio ha appunto scoperto il punto debole di Ledesma: in passato ha provocato la morte di questi uomini.