Una Vita anticipazioni dal 3 all’8 gennaio: Felipe salva Marcia? La trappola

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Felipe riesce a trovare il denaro necessario per pagare il riscatto per Marcia. Nel corso delle puntate che andranno in onda da domenica 3 a venerdì 8 gennaio 2021, l’avvocato decide di proseguire da solo, presentandosi da Andrade. Pronto a riabbracciare la Sampaio e a riportarla a casa, l’Alvarez Hermoso è ormai convinto di aver raggiunto il suo obbiettivo. Ma ecco che accade qualcosa che non si aspetta: il trafficante ha scoperto la sua vera identità e non ha alcuna intenzione di permettergli di riscattare Marcia. Pertanto, si fa circondare dai suoi uomini armati e tiene in ostaggio la Sampaio. Una trappola per Felipe, che viene raggiunto da Mauro che irrompe nella casa con la polizia. San Emeterio è pronto a salvare il suo amico e a mettere finalmente dietro le sbarre Andrade. Ancora, però, non è finita! Infatti, nasce un conflitto a fuoco: Mauro spara contro il malvivente, che a sua volta colpisce Marcia!

I problemi per la povera brasiliana non terminano qui, in quanto finisce in ospedale in gravissime condizioni. Nella struttura ospedaliera la Sampaio lotta tra la vita e la morte, mentre Felipe si scontra con Mauro. L’avvocato è convinto che questo conflitto si sarebbe potuto evitare e Andrade non avrebbe sparato Marcia. Intanto, la notizia sull’operazione della polizia contro il trafficante e la sua banda fa il giro del quartiere in pochissimo tempo. Le condizioni della Sampaio appaiono sempre più critiche. Le anticipazioni rivelano che Genoveva decide di approfittare di questa situazione per attirare l’attenzione di Felipe. Infatti, la nuova dark lady di Acacias si mostra addolorata per quello che sta attraversando Marcia. In realtà, la sua tristezza non corrisponde alla realtà, visto che la Salmeron vorrebbe vedere la Sampaio sparire una volta per tutte.

Ad Acacias si presenta Alfonso Carchano, un uomo che inizia a seguire Cinta e Camino. Emilio se ne accorge e decide di affrontarlo. Il giovane ristoratore teme che si tratti di Ledesma, tornato per vendicarsi. In realtà, il nuovo arrivato rivela di essere un noto produttore cinematografico, interessato a scattare alcune foto a Cinta e Camino. Ovviamente di fronte a questa notizia le due ragazze appaiono entusiaste, in quanto di recente hanno sviluppato il desiderio di diventare attrici. Emilio, però, ha intenzione di accompagnarle quando devono scattare le foto con il produttore. Susana vince, invece, il concorso di moda a cui ha partecipato. L’ex sarta, però, non mostra la felicità che tutti si sarebbero aspettati di vedere.