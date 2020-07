Una Vita anticipazioni dal 19 al 25 luglio: un bacio e nuovi sospetti

Nel corso delle puntate in onda da domenica 19 a sabato 25 luglio 2020, José riceve un telegramma da parte di Osvaldo, da Buenos Aires. Con questo messaggio, il Dominguez scopre che i problemi economici della sua famiglia non sono ancora risolti, anzi. Emilio sceglie di organizzare dei pomeriggi particolari nel ristorante Nuevo Secolo, con balli e musica. Cinta convince i suoi genitori a prendere parte al pomeriggio danzante organizzato dal figlio di Felicia. Quando lui la riporta a casa scatta il primo bacio. Arantxa, in poco tempo, intuisce che c’è qualcosa tra Cinta ed Emilio che va oltre l’amicizia. José propone a Bellita di fare una tournée in Argentina, dove ci sono tantissime persone che vorrebbero rivederla esibirsi sul palco. I due coniugi Dominguenz devono anticipare la loro partenza, ma Cinta resta ad Acacias. La ragazza poi propone a Emilio di rendere pubblica la loro storia d’amore.

Anticipazioni Una Vita da domenica 19 a sabato 25 luglio 2020: Cinta ed Emilio si baciano, il mistero di Genoveva e Alfredo Bryce

Felipe confessa a Liberto di avere alcuni dubbi su Genoveva. In particolare, l’Alvarez Hermoso teme che la donna abbia delle intenzioni pericolose. Le vicine di Acacias chiedono poi perdono alla Salmeron, per quanto accaduto il giorno in cui Samuel è morto. In seguito, vedremo Alfredo Bryce minacciare Genoveva, a cui chiede di rispettare il loro patto. Di fronte al particolare comportamento della Salmeron, l’uomo inizia a sospettare che abbia ricevuto una visita da Marlene. Vi abbiamo già anticipato, in questi giorni, che Genoveva e Alfredo nascondono un segreto. In questa fase della trama assisteremo, appunto, anche all’arrivo di Marlene! Dopo la botta in testa ricevuta da Servante, Marcelina riesce a riprendersi e scopre di essere allergica ai fiori.

Una Vita spoiler, Antonito riesce a evitare il servizio militare: Ramon e Carmen rendono pubblica la loro relazione

Dopo l’ennesimo litigio con Ramon, Antonito decide di provare un’altra carta: il digiuno. Il giovane Palacios non ha alcuna intenzione di partire per la guerra ed è proprio questo il motivo per cui cerca di trovare qualunque tipo di stratagemma. Casualmente, Carmen scopre che l’ispettore dell’esercito vuole far arrestare Antonito. Pertanto, la domestica corre subito alla bottega per cercare di sventare la trappola. Proprio grazie alla donna, Antonito riesce a evitare il servizio militare. Dopo di che, Ramon si trasferisce a casa del figlio e di Lolita. Non solo, decide finalmente di rendere pubblica la sua relazione con Carmen. Ricordiamo che le puntate in onda domenica 19 e lunedì 20 luglio su Canale 5 saranno la replica degli episodi trasmessi sabato 18 luglio su Rete 4.