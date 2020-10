Una Vita anticipazioni dal 18 al 24 ottobre: Felipe umilia Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che, nel corso delle puntate in onda da domenica 18 a sabato 24 ottobre 2020, Rosina e Liberto si ritrovano, mentre Genoveva subisce un duro colpo! Il commissario Mendez continua le sue indagini sull’omicidio di Alfredo Bryce e si reca a casa di Felipe. Qui l’Alvarez Hermoso gli racconta la sua versione dei fatti. Il poliziotto, però, non gli crede. Infatti, subito dopo averlo ascoltato, inizia ad avere dei sospetti anche su di lui. Dopo essere riuscito a ritrovare la sua Rosina, Liberto torna in sé e consiglia a Felipe di vivere la sua storia d’amore con Marcia alla luce del sole. In particolare, il Seler è convinto che l’Alvarez Hermoso debba rendere pubblica la loro relazione, fregandosene dei pettegolezzi degli abitanti di Acacias. Avviene la svolta tanto attesa dal pubblico: Felipe si toglie la maschera e confessa a Genoveva di essere innamorato di un’altra donna. Una vera e propria umiliazione per la Salmeron, che si lascia consolare da Ursula. Quest’ultima esorta la sua alleata a portare avanti la sua vendetta. Per aiutarla, la Dicenta è pronta a mettere in atto il suo piano per scoprire chi è la donna di cui è innamorato Felipe. Ormai, però, Genoveva ha completamente perso la testa di fronte alla confessione dell’avvocato. La nuova dark lady di Acacias era convinta che, una volta eliminato Alfredo, avrebbe potuto vivere serenamente la sua relazione con l’Alvarez Hermoso.

Una Vita anticipazioni da domenica 18 a sabato 24 ottobre 2020: Liberto ritrova Rosina, Genoveva pronta alla vendetta per riconquistare Felipe

Genoveva ora è pronta a dare tutta se stessa per riconquistare il cuore di Felipe e tra i suoi progetti c’è, appunto, un piano di vendetta contro la sua rivale in amore! Nel frattempo, tutti ad Acacias pensano che Liberto si sia suicidato. Ed ecco che il Seler sorprende i vicini e sua zia Susana tornando nel quartiere insieme a Rosina. I due coniugi annunciano ai loro amici di essere nuovamente una coppia. Sulle rive del fiume dove si sono scambiati il loro primo bacio, Liberto e Rosina riescono a riappacificarsi. Ora appaiono decisi a non commettere più gli errori del passato e a non lasciarsi più. Intanto, Ramon rivela alla famiglia di essere intenzionato ad andare a vivere insieme a Carmen, che presto diventerà sua moglie. I due innamorati hanno, da poco, ripreso i preparativi del loro matrimonio.

Anticipazioni Una Vita dal 18 al 24 ottobre 2020: Bellita e José Miguel sostengono la carriera di Cinta

Bellita e José Miguel preparano l’esibizione di Cinta per la festa del Santo Patrono. I due coniugi Dominguez stanno sostenendo la carriera di cantante della loro figlia, sebbene in passato abbiano fatto l’esatto contrario. Ora la coppia è convinta che la ragazza possa distrarsi, attraverso il canto, dal pensiero di quanto sta accadendo con Emilio.