Una Vita anticipazioni dal 17 al 22 maggio: segreti, errori e minacce

Anticipazioni Una Vita da domenica 17 venerdì 22 maggio 2020: Lucia confessa la verità a Ursula su Mateo, Eduardo però la minaccia

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda da domenica 17 venerdì 22 maggio 2020, Telmo si confida con Ursula, a cui rivela i suoi sospetti su Mateo. In particolare, il Martinez è quasi certo che il bambino sia suo figlio. Eduardo, intanto, si sente minacciato dalla presenza dell’ex sacerdote di Acacias, tanto che gli consiglia, in modo minaccioso, di stare lontano da Lucia e Mateo. Ovviamente Telmo non cede e incontra la Alvarado per chiederle se il bambino sia suo figlio oppure no. La cugina di Celia nega fortemente e gli chiede di lasciarla in pace. Ed ecco che spunta la verità: Lucia decide di confessare a Ursula che Mateo è figlio di Telmo! Eduardo non ci sta e minaccia la Alvarado, affinché smetta di incontrare il Martinez. A questo punto, la Dicenta affronta Telmo, con lo scopo di spingerlo a lasciare Acacias, per il bene sia di Lucia che del piccolo Mateo. Finalmente Genoveva riesce a conquistare Susana e Rosina. La Salmeron, però, commette subito un errore: dimentica di chiudere la finestra della sua abitazione e tutti i vicini la vedono amoreggiare con Samuel.

Una Vita anticipazioni maggio 2020: Cinta è sempre più sospettosa

Bellita e Josè Miguel decidono di chiedere l’aiuto di uno sciamano per liberarsi dello spirito di Celia. Arantxa è sempre più sospettosa per l’atteggiamento tenuto da Cinta, la quale incontra spesso le domestiche. Quando la ragazza cerca di uscire di notte fa un grosso baccano e i suoi genitori temono che si tratti proprio del fantasma di Celia. Arantxa, invece, intuisce che sta succedendo qualcosa e becca in flagrante Cinta che sta per uscire di casa. La giovane mente alla domestica, rivelandole di avere un corteggiatore basco. Non solo, Cinta chiede poi a Jacinto di intercettare una lettera destinata al padre e proveniente dal collegio. Intanto, Camino ha una crisi che fa preoccupare non poco Felicia ed Emilio.

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Ramon e Carmen sempre più vicini

Liberto chiede a Susana di riappacificarsi con Lolita. L’ex sarta accetta la proposta del nipote, a patto che la moglie di Antonito si scusi con lei per i toni usati durante la loro discussione. Nel frattempo, il rapporto tra Ramon e Carmen si fa sempre più importante. Il Palacios chiede alla domestica di tenerlo informato sulle condizioni di Felipe. Liberto tenta di parlare con l’avvocato, che però lo caccia di casa. Preoccupato per la situazione che sta vivendo l’Alvarez Hermoso, Ramon chiede a Emilio di non vendergli più alcol.