Una Vita anticipazioni dal 17 al 22 gennaio: svelato il segreto di Marcia

Le anticipazioni di Una Vita segnalano l’annullamento del matrimonio di Felipe e Marcia! Ciò accade nel corso delle puntate in onda da domenica 17 a venerdì 22 gennaio 2021. Genoveva propone a Felipe di far sistemare Marcia nella sua abitazione. L’avvocato, però, non accetta in quanto non riesce, ovviamente, a fidarsi di Ursula dopo quanto è accaduto in passato. Finalmente la Sampaio esce dall’ospedale e torna ad Acacias 38, dove alloggia a casa di Felipe. Ed ecco che la coppia annuncia al quartiere spagnolo l’imminente matrimonio. Genoveva è sempre più furiosa per come si sta evolvendo la storia tra l’avvocato e Marcia. Piena di rabbia di scaglia contro Ursula e decide di convocare la baronessa Hilda Hirsch per disfarsi di lei. La Dicenta, però, non ha alcuna intenzione di lasciare l’abitazione della Salmeron. Infatti, minaccia quest’ultima che farà uscire fuori delle informazioni che potrebbero rovinarla per sempre.

Nel frattempo, Genoveva si impegna a trovare un regalo per Felipe e Marcia. In seguito, Yolanda scopre che Mauro ha lasciato Acacias ed è tornato a Bilbao. La donna, la quale dimostra di essere innamorata, decide di andare a cercarlo. L’Alvarez Hermoso organizza velocemente le sue nozze e chiede a Ramon e Casilda di essere i testimoni. Arriva il giorno del matrimonio, che purtroppo viene annullato. Ebbene, Felipe si ritrova a dover assistere a una scena davvero inaspettata: si presenta all’evento Santiago, il marito di Marcia. Una sorpresa spiacevole per l’avvocato, che non può fare altro che lasciare andare la sua amata. Dopo quanto accaduto, l’Alvarez Hermoso appare emotivamente sconvolto. Naturalmente, Genoveva tenta di approfittare della situazione e si avvicina subito per consolarlo.

Bellita invita a casa sua tutti i vicini, per mostrare loro le scene di prova che ha girato Alfonso Carchano per il nuovo film. Vedendosi sullo schermo, però, la cantante appare delusa, poiché non le piace per niente come viene mostrata. Jacinto, intanto, mette nella testa di Emilio dei forti dubbi: Cinta potrebbe poi innamorarsi di un attore cinematografico. A questo punto, Bellita rivela ad Alfonso che non vuole più girare il film. Infastidito dalla notizia, Carchano fa sapere alla Del Campo che negherà una parte nella pellicola anche a Camino e Cinta.

Arrivano nuovi problemi in casa Palacios. Ancora una volta Lolita riesce a destabilizzare tutta la famiglia. Antonito fa sapere ai suoi cari che sua moglie ha intenzione di chiamare il loro bambino Abundio, come suo nonno. Nasce così una nuova crisi familiare. Susana evita Armando, ma inizia a mostrare gelosia nei suoi confronti. L’ex sarta è gelosa del rapporto che l’uomo sta instaurando con Felicia.