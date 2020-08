Una Vita anticipazioni dal 16 al 22 agosto: Liberto tradisce Rosina

Tanti colpi di scena nelle puntate di Una Vita in onda prossima settimana. I vicini di Acacias sono furiosi per il fallimento del Banco Americano e organizzano una protesta per strada, con slogan e cartelli. Alfredo assicura loro che sta facendo di tutto per convincere la banca centrale a salvare il loro denaro. In realtà, il Bryce non sta muovendo un dito per aiutarli. La tensione si fa sempre più forte, tanto che gli abitanti del quartiere iniziano ad accusarsi a vicenda. Addirittura, Liberto e Rosina vivono una crisi coniugale, che viene aggravata dalla presenza di Genoveva, pronta a tutto pur di rovinare il loro matrimonio. Continua la ribellione degli investitori, che chiedono con convinzione di avere indietro il loro denaro. Durante una discussione, Rosina accusa Liberto di essere un mantenuto e Genoveva approfitta del difficile momento che sta vivendo il Seler per invitarlo a casa sua e sedurlo. Intanto, Alfredo si offre di acquistare il negozio di Lolita e il brevetto delle macchine del caffè, per cancellare il debito con i Palacios. Rosina è sempre più irascibile e Liberto si avvicina ancora a Genoveva. Tra loro non accade nulla, in quanto vengono interrotti dall’arrivo di Susana. Nel corso delle proteste, la Salmeron assume il ruolo di leader e si gode il panico che lei stessa è riuscita a creare tra i vicini. Susana cerca di mettere in guardia Rosina, che sta per perdere Liberto. Le autorità fanno sgomberare l’accampamento e i manifestanti non hanno più la possibilità di continuare la loro protesta. La madre di Leonor guasta sempre di più i rapporti con il marito spendendo soldi in sciocchezze. Genoveva invita, in seguito, Liberto a casa sua e mentre si stanno baciando appassionatamente Casilda entra in casa e assiste alla scena. La domestica sconvolta corre a rivelare quanto accaduto a Rosina.

Una Vita anticipazioni da domenica 16 a sabato 22 agosto 2020: Ramon torna ad Acacias, i vicini sconvolti per la truffa messa in atto da Genoveva e Alfredo

Carmen scopre dove era diretto Ramon e così decide di andare a cercarlo. Dopo una lunga ricerca, la domestica ritrova il suo amato ricoverato in un ospedale. Dopo l’incidente, i medici hanno dovuto operare il Palacios due volte, salvandogli così la vita. Attraverso un telegramma, Antonito scopre che suo padre si trova nella struttura ospedaliera e decide di raggiungerlo. Proprio quando sta per partire, Ramon e Carmen tornano ad Acacias. Il Palacios confessa loro di aver scoperto qualcosa di veramente grave. L’uomo parla con la sua famiglia e con Felipe, a cui dichiara di essere convinto del fatto che il suo incidente non sia stato un caso. Ramon è certo che qualcuno abbia tentato di ucciderlo! Genoveva scopre che il suo piano non ha funzionato, poiché il Palacios è ancora vivo. I coniugi Bryce cercano di scoprire se Ramon sia a conoscenza la verità sulla truffa prima dell’incidente. Per ora, l’uomo non ha alcuna prova concreta per incastrarli e finge di non sapere nulla. Dopo ciò, Ramon e Carmen organizzano una festa per il loro fidanzamento.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Bellita finisce in carcere, Cinta bacia Rafael

Bellita dà la possibilità a Cinta di tornare a esibirsi per superare la crisi economica che sta affrontando la famiglia. La ragazza si esibisce con Rafael e questo scatena la gelosia di Emilio. I Dominguez festeggiano poi il successo dei due giovani. Il figlio di Felicia capisce che tra loro sta crescendo una certa complicità e non riesce a nascondere la sua rabbia. Successivamente Emilio confessa a Cinta che il motivo per cui l’ha lasciata è molto serio ed è ora pronto a rivelarglielo. Intanto, Bellita approfitta della confusione che si è creata nel quartiere per tirare un uovo in testa a Felicia. Quest’ultima accusa a sua volta la nemica di aver lanciato un uovo contro Suñol e di averlo centrato. A questo punto, le guardie arrestano la cantante. Per liberarla, i Dominguez sono costretti a vendere e impegnare oggetti di valore. Quando esce di prigione, Bellita giura vendetta. Emilio non si presenta all’appuntamento con Cinta, dopo aver visto quest’ultima insieme a Rafael. A questo punto, il musicista rivela alla giovane di aver ricevuto la proposta di prendere parte a una tournée in giro per la Spagna. Lasciandosi andare all’entusiasmo, Cinta bacia Rafael.

Una Vita trame nuova settimana: arriva Marcia, la nuova domestica di Felipe

Ursula si prende la responsabilità di trovare una nuova domestica per Felipe. Nessuna delle candidate, però, riesce a convincere l’Alvarez Hermoso. A un certo punto, si presenta alla sua porta una ragazza che parla portoghese, Marcia. L’avvocato decide di assumerla. La giovane viene accolta con stupore dalle altre domestiche della soffitta, a causa del colore della sua pelle. Nel frattempo, Camino si addormenta nel ristorante e Cesareo la sente nuovamente parlare nel sonno. Questa volta, la figlia di Felicia pronuncia un nome misterioso: Valdenza.