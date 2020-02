Una Vita anticipazioni dal 16 al 21 febbraio: l’aborto di Celia e un omicidio

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Telmo torna ad Acacias e scopre che Guillermo è stato ucciso

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, nonostante Telmo abbia cercato di aprirle gli occhi, Lucia continua a non credere che Samuel possa aver ucciso lo zio Joaquin. Dopo aver ascoltato di nascosto Guillermo consigliare a Telmo di lasciare gli abiti sacerdotali, Ursula agisce e si scaglia duramente contro il frate. Il prete, intanto, trascorre un giorno in ritiro spirituale e quando rientra ad Acacias trova Guillermo morto. Immediatamente, il commissario Mendez inizia le sue indagini e i sospetti sembrano ricadere su Ursula. Di fronte a questa nuova tragedia, il quartiere è nuovamente sconvolto. Questo clima porta Lucia a chiedere a Samuel di posticipare il loro matrimonio, soprattutto dopo quanto accaduto a Celia. L’Alday continua a essere psicologicamente pressato da Jimeo Batan, che vuole i soldi dell’eredità dei Marchesi di Valmez. Intanto, Mendez interroga Fabiana, al fine di capire che tipo di tisana ha dato alla Dicenta il giorno in cui Guillermo è morto. Telmo è sempre più convinto che a uccidere il frate sia stato il priore Espineira e lo accusa duramente. Il superiore, chiaramente, nega il tutto.

Una Vita anticipazioni dal 16 al 21 febbraio 2020: Celia perde il bambino, Felipe si scaglia contro Trini

Trini sta male, a causa di un forte mal di testa, ma Fabiana non è in casa per aiutarla. Cerca così di trovare una soluzione e chiede a Celia di recarsi in farmacia per acquistarle un farmaco. La moglie di Felipe decide di raggiungere il posto a piedi, senza neppure attendere la carrozza. Quando rientra a casa, Celia viene colpita da un malore e perde il bambino. Felipe torna a casa e scopre sia della gravidanza e sia dell’aborto della moglie. L’avvocato si scaglia contro Trini e la accusa di essere la responsabile di questa disgrazia.

Trame Una Vita nuova settimana: Susana preoccupata, Tito commette degli errori

Liberto inizia a temere che Tito possa rovinare la sua stessa carriera pugilistica, a causa della sua sbadataggine. Susana è molto preoccupata per il figlio di Elvira e Simon, dopo la loro ultima lettera. Il bambino, infatti, è gravemente malato.