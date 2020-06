Una Vita anticipazioni dal 15 al 19 giugno: Lucia sta morendo

Anticipazioni Una Vita puntate dal 15 al 19 giugno 2020: Lucia scopre di avere una grave malattia, Eduardo violento

Nel corso puntate di Una Vita, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 giugno 2020, sebbene Lucia cerchi di resistere, torna nuovamente tra le braccia di Telmo. Il suo atteggiamento fa, però, impazzire di rabbia Eduardo. Le anticipazioni annunciano che quest’ultimo scopre quanto sta realmente accadendo dietro le sue spalle e attacca con violenza Lucia. Il confronto è così violento che la Alvarado accusa un malore e finisce in ospedale. Nel suo breve ricovero, fa una sconcertante scoperta: ha una gravissima malattia, incurabile. Il medico, infatti, rivela a Lucia che ha pochi giorni di vita a causa di un tumore ai polmoni. A questo punto, la cugina di Celia chiede al dottore di non rivelare nulla sulla sua malattia e inizia a pensare a una soluzione per permettere a Telmo e Mateo di avere un futuro insieme. I suoi progetti vengono distrutti da Eduardo che la rinchiude dentro casa quando rientra dall’ospedale.

Una Vita anticipazioni nuova settimana: Felipe crea scandalo nel centro di Acacias

Felipe non riesce proprio a voltare pagina e ad andare avanti con la sua vita. Sembra non avere più una ragione per affrontare il suo dolore e per controllare la rabbia. Per tale motivo, si rifugia nell’alcol e si lascia nuovamente andare a una vita di eccessi. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che l’Alvarez Hermoso ricade, così, nelle cattive abitudini e si reca nel centro di Acacias ubriaco e in compagnia di alcune prostitute. Il suo comportamento non può non sconvolgere i vicini. Dopo questo scandalo, l’avvocato non riesce a uscire dalla sua abitazione. Di fronte a quanto sta accadendo, Ramon appare molto dispiaciuto e si sente responsabile dell’attuale situazione dell’amico. Con l’aiuto di Liberto, il Palacios cerca di aiutare Felipe. Abbiamo visto nelle passate puntate il vedovo di Trini ripercorrere il giorno della morte di Celia.

Spoiler Una Vita puntate nuove: Josè trova la soluzione per salvare la sua famiglia, Bellita si oppone

Josè è stato costretto a rivelare a Bellita e ad Arantxa quanto accaduto al teatro di loro proprietà a Buenos Aires. La struttura, a causa di un incendio, è stata distrutta. Pertanto, per la famiglia Dominguez sono arrivati momenti molto duri. A questo punto, al fine di evitare ulteriori problemi economici, Josè decide di iniziare a esportare le olive di Cabrahigo, vendendole con il nome di Bellita. La nota cantante, però, non è d’accordo con l’idea del marito.