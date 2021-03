Una Vita anticipazioni dal 14 al 19 marzo: telefonate misteriose e minacce

Nel corso delle puntate che andranno in onda prossima settimana, non mancano momenti di forte tensione tra Ursula e Genoveva; intanto, mentre Felicia è sempre più preoccupata per Camino, Bellita si prende cura di Margarita

Le anticipazioni di Una Vita segnalano momenti decisamente ricchi di tensione, che vedono ancora protagoniste Genoveva e Ursula. Nel corso delle puntate in onda da domenica 14 a venerdì 19 marzo 2021, Genoveva cerca di cacciare Ursula di casa, ma non ottiene il risultato sperato. La Dicenta la minaccia, costringendola a rispettare i patti. In questa circostanza, l’ex istitutrice si dichiara pronta a far sapere a tutti la verità sulla morte di Alfredo Bryce. La Salmeron, però, non appare intimorita e la licenzia. Dopo di che, rende ufficiale la sua relazione con Felipe, durante un pranzo nel ristorante Nuovo Secolo. Ursula ha ormai compreso che Genoveva sta per colpirla alle spalle, esattamente come fece in passato Cayetana.

Non ha torto, infatti la Salmeron incarica uno scagnozzo, Fermin, di rintracciare una persona misteriosa, con l’obbiettivo di danneggiare Ursula. Quest’ultima indaga sul nuovo arrivato, ma Genoveva gioca sulla sua instabilità mentale dicendole che l’uomo è solo una sua immaginazione. L’ex istitutrice non cade nella trappola e, dopo essersi intrufolata all’interno dell’abitazione dell’Alvarez Hermoso, fa una telefonata misteriosa a Bilbao. Intanto, Santiago è sempre più innamorato di Marcia, a cui chiede di lasciare Acacias insieme per dimenticare Felipe. Per compiere questo passo, hanno bisogno di più denaro e Genoveva non è disposta a concederglielo.

Secondo le anticipazioni italiane di Una Vita, Camino dimostra di essere molto emozionata, in quanto sta iniziando le lezioni di pittura nell’atelier di Maite. Le due vanno poi a visitare un museo insieme. Felicia, intanto, non riesce a vedere di buon occhio l’interesse che la figlia nutre per il disegno, convinta che sia solo una perdita di tempo. La situazione si complica quando la ristoratrice nota che Camino fa dei discorsi progressisti. Chiede così a Emilio di spiare sua sorella durante le lezioni nello studio di Maite. Il giovane si fa scoprire e interrompe la lezione, mandando su tutte le furie Camino. Nel frattempo, Lolita appare affranta, in quanto nota che Antonito dimostra interesse nei confronti di Maite.

Continuano a esserci dissapori tra Marcelina e Lolita, a causa del grammofono. Fortunatamente Jacinto riesce a risolvere la situazione, convincendo la moglie a metterci una pietra su. Servante, però, non si ferma e propone alla giovane un’altra idea per aumentare le vendite nel suo chiosco. Anche questa volta, creano dei problemi con Lolita e Felicia. Ancora istigata dall’ex portinaio, Marcelina è sempre più determinata ad avere la meglio con la Casado e la ristoratrice. Ma le strategie consigliate da Servante sono abbastanza costose e senza alcun senso.

Bellita organizza un concerto benefico, durante il quale a esibirsi sarà Cinta. Lo scopo è quello di ricavare del denaro da offrire a Margarita. Quando ormai non ci sono più speranze, ecco che la donna arriva all’evento e appare commossa. Poco dopo, però, perde i sensi e cade a terra. Dopo questo inconveniente, Bellita ricopre di attenzioni Margarita. Quando, però, si allontana la signora Carchano sparisce. La cantante si preoccupa ed ecco che la moglie di Alfonso torna, chiedendo scusa per quanto accaduto. Bellita, in realtà, non dovrebbe fidarsi!