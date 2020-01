Una Vita anticipazioni dal 12 al 17 gennaio: Samuel disperato

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Samuel disperato cerca una soluzione, Telmo di nuovo vicino a Lucia, buone notizie su Celia e Felipe

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, Telmo fa sapere ai vicini che Celia e Felipe si stanno riprendendo dal virus che li ha colpiti, grazie alle cure del dottor Quilles. Di fronte a questa notizia, i vicini e Lucia mostrano tutta la loro felicità. Intanto, Samuel non riesce ad accettare il fatto che tutti considerino Telmo come un grande eroe. Nonostante ciò, deve cercare di nascondere il fastidio che sta provando. L’Alday viene nuovamente minacciato da Jimeo Batan, a questo punto vorrebbe chiedere, ancora una volta, a Lucia di sposarlo. La Alvarado può, nel frattempo, tornare in casa degli Alvarez Hermoso per riabbracciare Felipe e Celia. Jimeo Batan chiede con insistenza a Samuel di convolare a nozze con Lucia, per dargli il denaro che gli ha promesso, altrimenti dovrà agire contro di lui. Preoccupato da queste minacce, il gioielliere nota che Lucia si sta nuovamente avvicinando a Telmo e le ricorda quanto accaduto in passato. La cugina di Celia, però, non crede che il prete possa aver usato la violenza su di lei. Telmo approfitta della confidenza instaurata con la Alvarado per chiederle di non accettare di sposare Samuel. Quest’ultimo, con lo scopo di restare solo con la Lucia, le propone di riprendere i lavori di restauro nello studio di casa sua. La donna, però, è indecisa sul da farsi.

Una Vita anticipazioni: Lolita sempre più disperata, Trini cerca di aiutarla

Lolita cerca di trovare il modo giusto per liberarsi di Ceferino. Quest’ultimo, però, non è intenzionato a tornare a Cabrahigo e pretende ancora di diventare suo marito. Antonito ribadisce alla domestica di essere davvero deluso dal suo comportamento. Lolita è sempre più disperata e parla del problema con Trini. Le due decidono di chiedere ancora aiuto allo zio Gennaro, l’uomo più saggio di Cabrahigo.

Trame Una Vita prossima settimana: Flora trova una particolare scatola e si accendono i suoi sospetti

Flora trova una scatola nella quale Inigo custodisce i soldi da lui vinti durante le scommesse di boxe. Per giustificarsi, il pasticcere afferma di aver messo da parte dei risparmi, ma la sorella non crede comunque alla sua spiegazione. Servante non riesce ad accettare il fatto che Paciencia non voglia più vederlo e si convince del fatto che tornerà ad Acacias molto presto.