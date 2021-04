Una Vita anticipazioni dal 12 al 17 aprile: Felipe in ospedale, due ritorni

Nel corso delle puntate che vanno in onda la prossima settimana, l’Alvarez Hermoso viene ricoverato in gravi condizioni, mentre Ursula e Maite tornano nel ricco quartiere spagnolo

Cosa accade nelle puntate di Una Vita che vanno in onda da lunedì 12 a sabato 17 aprile 2021? Le anticipazioni segnalano che Santiago rivela a Marcia il progetto che ha in mente per quando raggiungeranno Cuba. La brasiliana decide di fidarsi di lui. Intanto, il colloquio per il posto di cameriera personale dell’ambasciatore va bene e la Sampaio scopre che è stato Felipe a organizzare tutto. A questo punto, decide di ringraziarlo. Durante questa conversazione, l’avvocato confessa che non ha mai smesso di amarla. Ma ecco che Santiago interrompe il confronto e chiede spiegazioni. L’uomo minaccia Felipe, intimandogli di stare lontano da Marcia. Questo non ferma l’Alvarez Hermoso, che chiede al ‘rivale’ di poter istruire la Sampaio prima del processo. Santiago non reagisce bene alla proposta e aggredisce Felipe di fronte a tutti.

Di fronte a questa situazione, Marcia è costretta a rifiutare il nuovo lavoro. Nel frattempo, Genoveva ha la conferma che è incinta. Felipe viene investito da un’auto e Ramon, insieme alla sua Carmen, chiama subito i soccorsi. L’avvocato viene trasportato in ospedale e le notizie sul suo attuale stato di salute preoccupano Acacias. Ursula fa ritorno nel quartiere e questo genera preoccupazione tra i vicini. Intanto, Andrade chiede bruscamente al suo avvocato, Velasco, di non fare tante domande e gli fa sapere che penserà lui a Felipe. Successivamente, la Dicenta si introduce in casa di Genoveva, dove lascia un quotidiano aperto sulla scrivania. Genoveva scopre poi che il falso dottor Maduro è stato ucciso.

Camino dimostra di essere molto triste per la partenza di Maite. Il suo malumore è abbastanza evidente. Felicia inizia a preoccuparsi e Cesareo le confessa che la ragazza è innamorata. Ed ecco che il ritorno di Maite riesce a strappare un sorriso a Camino. Le due riprendono, così, le loro lezioni di pittura. In seguito, però, la situazione si complica, in quanto la pittrice parigina anticipa alla Pasamar che non potrà più essere la sua insegnante. Di fronte a questa notizia, Camino non reagisce bene, tanto che Felicia nota di nuovo la sua tristezza.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Cinta ammette di non essere convinta del fidanzamento con Emilio, in quanto sente che sta accadendo tutto di fretta e in segreto. Dopo di che, la giovane cantante rivela ai genitori di essersi fidanzata con il Pasamar. La ragazza, però, resta delusa dalla reazione dei due Dominguez. Emilio e Cinta pensano a un modo per comunicare alle loro rispettive famiglie che hanno intenzione di sposarsi. Margarita cerca di dividere Bellita e José Miguel. La donna insinua nella Del Campo il sospetto che il marito possa tradirla con Esther. Non solo, le condizioni di salute della famosa cantante peggiorano di giorno in giorno.

Cesareo organizza un paso doble con Arantxa e in questa circostanza scatta il bacio. Invece, Jacinto confessa a Casilda di aver sognato la zia Anita, la veggente della loro famiglia.