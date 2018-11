Una Vita anticipazioni dal 12 al 16 novembre: un violento terremoto ad Acacias

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Ursula va a vivere a casa di Cayetana, terremoto ad Acacias 38

L’appartamento di Cayetana viene rimesso a posto e il Patronato De La Serna paga la ristrutturazione dell’abitazione. A prendere possesso della casa è proprio Ursula, insieme alla famiglia Alday e la figlia Blanca. Infatti, vedremo la Dicenta prendere ufficialmente il posto di dark lady della vedova di German. I primi a subire il suo potere sono proprio i familiari, Samuel e Blanca. Dopo di che, l’ex governante assume come domestica Carmen e invita tutte le vicine a casa sua per un tè. Mentre le donne stanno conversando ecco che arrivano Samuel e Blanca. La Dicenta, però, presenta la figlia come la fidanzata del suo figliastro. Nel frattempo, Blanca continua a sospettare di sua madre, quando nota una misteriosa valigetta. La ragazza è disposta a tutto pur di scoprire cosa c’è al suo interno. La giovane si avvicina sempre di più a Samuel, tanto che ormai sembrano una vera e propria coppia. I due si baciano per la prima volta. In seguito, Blanca trova le chiavi che potrebbero aiutarla ad aprire finalmente la misteriosa valigetta. Per la prima volta, poi, incontra Diego, il fratello di Samuel. I due restano subito attratti l’uno dall’altra. Il ricercatore di pietre preziose riesce, infatti, ad affascinare la figlia di Ursula. La Dicenta non è contenta, però, dell’arrivo del giovane, in quanto teme di poter avere altre complicazioni. Ad Acacias 38 arriva un nuovo pericolo. Un terremoto colpisce gli abitanti del piccolo quartiere spagnolo. Fortunatamente non causa alcun danno e tutti continuano a organizzare la processione. Ma qualcosa di terribile sta per accadere.

Una Vita anticipazioni: violento terremoto ad Acacias, Pablo bloccato

Leonor e Pablo si preparano per il loro viaggio, che da tempo hanno programmato. Non solo, i due coniugi Blasco sognano di allargare la loro famiglia, con l’arrivo di un bambino. La processione della Vergine dei miracoli sta per iniziare, ma una violenta scossa colpisce Acacias. Per salvare Blanca, Samuel resta ferito. Simon, invece, salva la vita di Arturo, il quale sta per essere schiacciato da un balcone. Intanto, il povero Pablo resta incastrato da una parte del soffitto dentro la casa del Valverde e chiede aiuto. Ursula vede il giovane Blasco e appare felice della situazione.

Anticipazione Una Vita: Antonito vuole lasciare Acacias, Arturo lo sfida a duello

Lolita rifiuta nuovamente Antonito e così quest’ultimo decide di lasciare il piccolo quartiere spagnolo. Questa scelta dipende anche da quanto sta accadendo con il colonnello Valverde. Arturo ha chiesto al giovane Palacios il denaro che per colpa sua ha perso. Il padre di Elvira confessa poi a Ramon quanto accaduto con Antonito, rivelando anche di voler sfidare il giovane a duello. Il marito di Trini è furioso e affronta il figlio, il quale è disposto ad accettare la sfida. Susana chiede a Simon che intenzioni ha con Adela. Il ragazzo rassicura la sarta, affermando che tra loro c’è solo un’amicizia.