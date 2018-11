Una Vita anticipazioni: Arturo rischia la vita, l’inaspettato gesto di Simon

Anticipazione Una Vita: Arturo rischia di morire, il nobile gesto di Simon

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un inaspettato gesto di Simon nei confronti di Arturo. Sappiamo molto bene che tra i due non corre buon sangue. Sin da subito il maggiordomo si è legato a Elvira. Ben presto hanno iniziato entrambi a comprendere di provare dei forti sentimenti l’uno verso l’altra. Questo amore, però, è stato immediatamente contrastato dal colonnello, il quale ha fatto sparire nel nulla la figlia. Simon era convinto che si sarebbero sposati, ma poco prima delle nozze la Valverde è sparita nel nulla. Nessuno sembra avere più notizie della giovane e Simon non ha potuto che farsene una ragione. Per lui è difficile andare avanti, ma purtroppo deve farlo. Il figlio di Susana continua, però, a credere che Elvira non sia morta. La rabbia nei confronti di Arturo è grande per quanto accaduto. Infatti, sin da subito Simon ha incolpato il colonnello della sparizione della sua amata. Proprio per l’amore che prova nei confronti di Elvira, il maggiordomo ha più volte tentato di affrontare il Valverde.

Una Vita anticipazioni: arriva il terremoto ad Acacias e Simon salva la vita di Arturo

Probabilmente se avesse potuto mettere fine alla vita di Arturo, Simon lo avrebbe fatto. La rabbia nei suoi confronti è molto grande. Il maggiordomo non ha mai apprezzato i modi di fare del colonnello, che più volte l’ha anche attaccato fisicamente. Ma ecco che Arturo sta per rischiare di perdere la vita e Simon compie un gesto inaspettato. Ad Acacias 38 arriva un violento terremoto e molti abitanti si ritrovano ad affrontare un momento di forte terrore. Proprio in questa circostanza, un balcone sta per cadere sopra il colonnello. A salvargli la vita ci pensa proprio Simon, il quale addirittura rischia di morire. Il figlio di Susana si lancia verso il Valverde per metterlo in salvo.

Anticipazioni Una Vita, Simon salva Arturo: il colonnello non può non ringraziare il maggiordomo

Simon salva la vita ad Arturo. Un gesto inaspettato, ma anche nobile. Sappiamo bene che il figlio di Susana ha davvero un grande cuore, ma il colonnello gli ha anche provocato grandi dolori. Nonostante ciò, decide di rischiare la sua vita per mettere in salvo quella del Valverde. Quest’ultimo dopo il terremoto decide di andare a ringraziare il maggiordomo che il nobile gesto che ha compiuto. Purtroppo vi dobbiamo anticipare che le scosse provocheranno la morte di un altro personaggio, molto amato dal pubblico.