Una Vita puntate dal 10 al 16 luglio: Ignacio in trappola, la scelta di David

Il nipote di Bellita finisce per incastrarsi da solo, mentre le anticipazioni annunciano la svolta per David e Valeria ad Acacias

Le anticipazioni settimanali della soap opera Una Vita segnalano che i lavori nella casa di Alodia e Ignacio vanno avanti, anche se in modo lento. Il giovane medico, che ha ricevuto una lettera dalla sua amante, ora teme che sua moglie possa scoprire la sua relazione clandestina. E dalle anticipazioni spagnole si sa con certezza che Alodia scopre il tradimento! Il trasloco viene rimandato, in quanto l’ex domestica dei Dominguez non è soddisfatta del lavoro fatto dall’imbianchino. Infatti, vuole che la casa venga ridipinta di nuovo.

Intanto, Ignacio chiede a Jacinto di dargli una mano a tenere lontana da Acacias 38 la sua amante, raccontandogli però una versione distorta. Scendendo nel dettaglio, dice al portinaio che si tratta di una pazienza che è rimasta insoddisfatta del suo operato e che vuole dar fastidio ad Alodia. Ma né Jacinto né Servante credono alle sue parole, anzi capiscono che ha avviato una relazione extraconiugale con un’altra donna. Dopo di che, Ignacio scopre che la sua amante voleva far arrivare ad Alodia una lettera. Riesce a far sparire in tempo il messaggio e decide di chiudere definitivamente questa storia, per salvare il suo matrimonio.

Nel corso delle puntate di Una Vita della prossima settimana, Genoveva propone a David di allearsi in gran segreto. Vedendolo ancora titubante, inizia anche a minacciarlo velatamente. Dopo giorni di forte tensione, Valeria invece cerca di chiarire con David, sperando che la loro amicizia resti in piedi. Lui, però, le confessa di essersi innamorato di lei. Ed ecco che inaspettatamente Valeria ammette di ricambiare i suoi sentimenti. Nonostante ciò, gli assicura che tra loro non potrà esserci nulla, in quanto deve restare fedele al marito.

Di fronte a questa sua decisione, David chiede ad Aurelio di dare il suo incarico a qualcun altro, perché ha deciso di lasciare Acacias. Non riesce più a tenere nascosti i suoi sentimenti per Valeria e decide di andare via di casa. Più tardi, lei riceve l’inaspettata visita di Genoveva, la quale le fa capire che è a conoscenza del loro segreto.

Claudia, un’allieva dell’accademia di ballo, sembra essere particolarmente interessata a Guillermo. Azucena nota questo dettaglio e appare infastidita. Non solo, inizia a credere che il ragazzo ricambi l’interesse di Claudia e gli chiede spiegazioni. Intanto, Rosina e Hortensia scoprono che Pascual ha vietato al figlio di frequentare Azucena. Sentendosi colpite, le sorelle Rubio danno vita a una scenata al ristorante.

Ramon rivela a José Miguel e a Liberto che è lui l’autore dell’articolo pubblicato dal Noticiero Espanol. Promette, però, ai due amici che non si esporrà più. Lolita è molto preoccupata per il suocero e decide di indagare.

Marcelo si arrabbia quando viene a sapere che Luzdivina ha parlato con Genoveva di sua nipote Sara. La giovane cuoca chiede scusa al maggiordomo, il quale non riesce a crederle.

Felipe sembra essere sulla strada giusta verso la guarigione, tanto che accetta di pranzare con i suoi amici a casa di Ramon. Qui, però, non si sente a suo agio. Successivamente, Dori lo affronta, poiché lui è contrario alle sue terapie. A questo punto, gli rivela di avergli somministrato un placebo.