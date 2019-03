Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 marzo: Diego in fin di vita

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Ursula ordina a Olga di uccidere Diego, lui poi rifiuta le cure e decide di morire

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana, Diego continua ad avere gravi problemi di salute e il dottor Quilles consiglia a Ursula di farlo visitare. Subito dopo, l’Alday confessa a Olga di essere gravemente malato. Intanto, la ragazza immagina di avere una relazione con il giovane. La Dicenta, in malo modo, cerca di riportare la figlia alla realtà. Dopo di che, ordina alla figlia di avvelenare Diego. Sebbene inizialmente si dimostri titubante, Olga accetta di uccidere l’Alday. Leonor fa visita al ragazzo per conto di Blanca, ma lui perde i sensi. Attraverso delle analisi, Quilles comprende che Diego è stato gravemente intossicato con del mercurio e propone una cura. Convinto che sia giusto moriri per non creare ulteriori problemi a Blanca e Samuel, rifiuta le cure. Ma ecco che Olga confessa a Ursula di non essere stata lei ad avvelenare l’Alday. Intanto, Blanca decide di promettere a Samuel che farà di tutto per far funzionare il loro matrimonio. Lui le propone di annullare le loro nozze, ma la ragazza si oppone e gli giura fedeltà. Dopo di che, scopre da Leonor che Diego è gravemente ammalato.

Anticipazione Una Vita: Felipe continua a difendere Antonito

Celia scopre cos’è accaduto a Felipe, il quale non ha preso parte al processo di Antonito. Prima di recarsi in tribunale, l’Alvarez Hermoso è stato travolto da un cavallo imbizzarrito e ora le sue condizioni di salute sono abbastanza gravi. La donna, dopo aver saputo che il marito ha un’emorragia celebrale, ha paura di perderlo. Celia rovista tra le cose personali di Felipe e scopre che da tempo riceveva delle minacce. La moglie dell’avvocato corre da Ramon e lo avverte. L’Alvarez Hermoso, fortunatamente, riesce a riprendersi e dichiara a favore di Antonito con la polizia. Anche se non si è ancora ripreso del tutto, l’avvocato ha intenzione di continuare a difendere il giovane Palacios.

Una Vita anticipazioni: il duello tra Victor e Arturo, Maria Luisa preoccupata

Nonostante lo scandalo scoppiato negli ultimi giorni, il Vescovo decide comunque di confermare l’ordine a Susana, dopo aver visto il manto creato da lei. Si avvicina il duello tra Victor e Arturo. Maria Luisa è convinta che il suo amato morirà durante lo scontro con il colonnello. Intanto, Elvira tenta in tutti i modi di convincere il padre a evitare il duello con Victor. Il Valverde, però, non intende assolutamente annullare l’evento. Mentre la figlia di Ramon perdona il cioccolatiere, Susana lo saluta con affetto prima dello scontro con Arturo. Entrambi si presentano all’ora e nel luogo prestabiliti e si preparano per iniziare.