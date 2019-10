Una Vita anticipazioni, Celia sul punto di morire: allarme ad Acacias

Anticipazioni Una Vita, Celia contrae una malattia mortale: allarme ad Acacias

Grave allarme ad Acacias dopo che Celia contrae una malattia, durante le prossime puntate italiane di Una Vita. La moglie di Felipe, infatti, contrae un virus contagioso mentre si prende cura delle vittime devastate dall’alluvione di El Hoyo. La donna scopre di essere gravemente malata quando Samuel chiede in sposa Lucia. Celia, in questa circostanza, sviene e cade a terra priva di sensi. Felipe appare subito preoccupato, mentre l’Alday ipotizza subito che la Alvarez Hermoso potrebbe aver contratto una malattia contagiosa. Ebbene Samuel non ha torto, in quanto il medico Quiles rivela a Felipe che sua moglie sta lottando contro una malattia potenzialmente mortale. Sono davvero gravi le condizioni di salute di Celia, che non mostra alcun segnale positivo. Intanto, il dottore chiede a Felipe di stare lontano dalla moglie, poiché potrebbe essere contagiato. L’avvocato, però, non si allontana dalla sua amata e le resta accanto, rischiando anche lui la vita. Nel frattempo, Celia deve restare rinchiusa nella sua camera da letto e nessun’altro può avvicinarsi.

Una Vita anticipazioni, Celia gravemente malata: la moglie di Felipe lotta tra la vita e la morte

La notizia sulla grave malattia contratta da Celia fa il giro di Acacias e in poco tempo tutti gli abitanti iniziano a preoccuparsi seriamente della situazione. Non solo, tutti i vicini dimostrano di essere angosciati per le condizioni di salute della loro amica. La donna non dà segni di miglioramento e i suoi cari iniziano addirittura a rassegnarsi al peggio. Infatti, Celia si ritrova a lottare tra la vita e la morte. Un momento terribile per Felipe, che non può fare assolutamente nulla per aiutare la moglie. Intanto, Lucia decide di restare a fianco alla cugina e questo fa infuriare non poco Samuel. I due iniziano così a litigare, mentre Telmo continua a sperare di poter conquistare la Alvarado, in quanto innamorato di lei.

Anticipazione Una Vita, Celia riesce a sopravvivere grazie a una cura sperimentale

Le anticipazioni segnalano cattive notizie per la povera Celia, che si ritrova purtroppo ad affrontare un duro momento. Inaspettatamente il dottor Quiles riesce a trovare una cura sperimentale contro l’epidemia di Hole, la malattia contratta dalla donna. La Alvares Hermoso riesce, grazie al medico, a guarire. Tutti i vicini, che non avevano più speranze su cui contare, ricevono la bellissima notizia e a reagiscono con grande gioia.