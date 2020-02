Una Vita anticipazioni Celia: come l’attrice Ines Aldea ha salutato Acacias

Una Vita anticipazioni italiane 2020, Celia muore: come l’attrice Ines Aldea ha detto addio ad Acacias

Tra qualche settimana, i telespettatori italiani diranno addio a Celia. Le anticipazioni di Una Vita annunciano, infatti, l’uscita di scena della moglie di Felipe. Si tratta sicuramente di uno dei personaggi più amati della soap spagnola. La trama ha sempre visto protagonista la Alvarez Hermoso, la quale ha affrontanto momenti molto tristi e devastanti ad Acacias. Celia muore cadendo dalla finestra, durante un duro confronto con Ramon. Ma come si arriva a questo punto? La donna dimostra di provare una vera e propria ossessione nei confronti della piccola Milagros, la figlia di Trini. Dopo la morte di quest’ultima, la moglie di Felipe sogna di poter diventare la mamma della neonata. E proprio mentre sta per fuggire insieme alla piccola, Ramon riesce a fermarla. Durante questo scontro, Celia perde l’equilibrio e cade così dalla finestra. Un duro momento per Felipe, il quale è convinto che il Palacios sia il vero responsabile della morte della moglie. Intanto, l’attrice Ines Aldea non ha potuto non dare il suo addio alla sua Celia.

Celia anticipazioni Una Vita: l’interprete Ines Aldea ha dedicato un lungo messaggio al suo storico personaggio

Celia muore dopo aver provocato il decesso di Trini. Pertanto, il pubblico italiano, tra poco, dovrà salutare le due amiche di Acacias. L’attrice Ines Aldea, dopo quattro anni, si è dovuta così separare dal suo personaggio e non ha potuto non condividere un lungo messaggio su Instagram. Ricordiamo che siamo indietro di circa sei mesi dalla trama che sta attualmente andando in onda in Spagna. Il 28 febbraio 2019, quando è uscita la notizia sulla morte di Celia, l’attrice ha scelto di pubblicare diverse foto che ritraggono il suo personaggio nel quartiere di Acacias. “Dopo 4 anni e 960 capitoli. Non ricordo quante sequenze ho registrato in questa serie, né tutte le pagine che ho memorizzato. Ma ricordo una frase che diceva il personaggio di Ander Azurmendi (Fernando Mondragon in Una Vita): ‘Mi aspetterei mezza vita se sapessi che alla fine saremmo felici insieme'”, scriveva un anno fa l’interprete di Celia sui social.

Una Vita anticipazioni 2020, addio Celia: l’ultimo saluto di Ines Aldea alla moglie di Felipe

Un lungo messaggio quello che Ines Aldea ha dedicato, un anno fa, alla sua Celia. “La serie continua e continuerà a raccontare storie meravigliose. Grazie a tutti i fan per così tanti messaggi d’amore verso il mio personaggio, siete tutti parte”, ha poi rivelato l’attrice. Il 12 aprile 2019 ha poi dato il suo addio definitivo ad Acacias: “Bene, sarebbe, ora sì #adiosceliadios. Dico addio con questo fotone di Pedro Valdezate, che adoro, e con i miei colleghi”. In questo caso, Ines ha condiviso una foto che la ritrae insieme agli interpreti di Samuel, Felipe, Ramon, Liberto e Leonor.