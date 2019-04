Una Vita anticipazioni: Casilda, grave problema dopo la morte di Martin

Anticipazioni Una Vita: Casilda dopo la morte di Martin perde la memoria

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la morte di Martin, nel corso delle prossime puntate italiane. Il povero marito di Casilda, pur di salvare la vita di Diego, muore tragicamente per le vie di Acacias. Scendendo nel dettaglio, il garzone scopre che, durante la rivoluzione in corso nel quartiere, un uomo ha intenzione di uccidere il giovane Alday. Si tratta di un piano che viene ideato dalla perfida Ursula, pronta a tutto pur di eliminare per sempre il suo attuale nemico. Non appena scopre quanto potrebbe accadere, Martin corre in soccorso a Diego, al punto che finisce per fargli da scudo contro un colpo di arma da fuoco. Il garzone cade così a terra e viene subito soccorso dai suoi amici e da Casilda, che lo tiene stretto tra le sue braccia. Le sue ultime parole sono dedicate proprio alla moglie, a cui chiede di essere felice e di continuare una vita serena anche senza di lui. Inutile dire quanto sia drammatico il momento, ma vi anticipiamo che, dopo la morte di Martin, Casilda non appare per nulla sofferente.

Una Vita anticipazioni: Casilda non soffre per la morte di Martin, Leonor ricorda il dolore per la perdita di Pablo

Subito dopo la morte di Martin, Casilda viene colpita in testa durante la rivoluzione. La giovane domestica cade a terra prima di sensi e poco dopo si risveglia, non ricordando più nulla del suo matrimonio. Ebbene il pubblico di Canale 5 non vedrà l’amica di Fabiana soffrire per il decesso del marito, poiché non ha alcun ricordo della loro storia d’amore. Il colpo in testa, subito durante la rivolta, causa alla domestica questo grave problema, che però le permette di non provare sofferenza per la morte del povero Martin. Proprio in questa circostanza, Leonor non può fare a meno di ricordare il dolore provato per l’improvvisa morte del suo amato Pablo.

Anticipazione Una Vita: Casila ritrova la memoria, ecco come

Con il passare del tempo, Casilda riesce finalmente a ricordare la sua storia d’amore con Martin. La dolce domestica inizia così ad affrontare il lutto del marito, in particolar modo quando tiene in mano il suo berretto. Proprio mentre appoggia le sue mani sull’oggetto personale del garzone, la giovane inizia a ricordare il drammatico momento in cui purtroppo il suo Martin ha perso la vita.