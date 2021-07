Una Vita anticipazioni: Camino scompare prima del matrimonio

In Una Vita Camino e Maite sembrano non avere alcuna chance. La loro storia d’amore, che non va giù a Felicia, pare essere destinata a non avere un lieto fine. Al momento, la pittrice parigina si trova in carcere, dopo essere stata denunciata da una lavandaia che vive in periferia. La donna l’accusa di essersi approfittata di sua figlia e di averle manipolato il cervello.

Maite in prigione vive dei momenti davvero molto complicati. Infatti, viene picchiata da altre detenute. Camino scopre cosa sta accadendo alla sua amata e tenta in ogni modo di salvarla. Ad Acacias, intanto, fanno il loro ritorno Armando e Susana. I vicini, però, tentano di mantenere il segreto su quello che sta succedendo.

Alla coppia, fanno sapere che Maite è dovuta partire. Presto la verità viene a galla e i due reagiscono in modo completamente diverso. Armando affronta Felicia e si dichiara disposto a tutto pur di liberare la nipote. Susana, invece, si vergogna per quello che è accaduto e si scusa con la ristoratrice. A trovare presto una soluzione ci pensa inaspettatamente Ildefonso.

Prima ancora, Felicia propone un patto: potrebbe convincere la lavandaia a ritirare la denuncia, ma Maite dovrà convincere Camino a sposare Ildefonso e poi dovrà lasciare per sempre Acacias. La pittrice è tentata a cedere al ricatto, soprattutto perché dietro le sbarre sta subendo violenza fisica. Ed ecco che Felicia scopre che Ildefonso sta cercando di aiutarla.

Il giovane torna ad Acacias e fa sapere a alla Pasamar di aver trattato con la lavandaia. Ben presto, Maite esce di prigione e Camino le promette che fingerà di condurre la sua vita di prima. A questo punto, secondo le anticipazioni di Una Vita, la Pasamar chiede a Ildefonso di convolare a nozze. Come si può immaginare, il ragazzo accetta subito.

Viene così organizzato l’imminente matrimonio di Camino e Ildefonso. Allo stesso tempo, anche Cinta ed Emilio hanno deciso di sposarsi. Pertanto, Acacias si prepara a celebrare ben due matrimoni nello stesso momento.

I vicini commentano l’arresto di Genoveva e confrontano gli atteggiamenti delle due future spose: Cinta è felicissima, mentre Camino è molto triste. Improvvisamente la giovane Pasamar scompare nel nulla.

Felicia lo fa sapere a Emilio e poi racconta una bugia a Ildefonso, che arriva proprio in quel momento. Scendendo nel dettaglio, gli racconta che sua figlia si è recata dalle suore per trascorrere qualche giorno in tranquillità.

Camino risulta ancora scomparsa nel nulla e i Pasamar decidono di avvisare la polizia. Ed ecco che la ragazza appare e subito ha un confronto con Ildefonso, al quale confessa che non si trovava dalle suore.

Non entra nel dettaglio, ma gli assicura che non si tirerà indietro con il matrimonio. Sebbene sappia che il suo cuore batte solo per Maite, Camino si sente costretta a rispettare i suoi obblighi.