Una Vita anticipazioni: Camino in lutto e Maite scompare nel nulla

Nelle prossime puntate di Una Vita i telespettatori vedranno Camino soffrire per la perdita di Ildefonso. Il suo pensiero va comunque a Maite, che si trova a Parigi, ma quanto accaduto a suo marito la destabilizza profondamente. Il tutto accade dopo un errore di Anabel, che distrugge il matrimonio di Camino e Ildefonso. Quando la giovane Pasamar scopre l’importante segreto del marchesino – rimasto impotente a causa di un attentato avvenuto in guerra – spiffera tutto alla sua amica.

Intanto, Marcos organizza una festa di fidanzamento per Felicia. Ed è proprio in questa occasione che Anabel si infastidisce vedendo i due giovani neo sposi fingere di essere felici. A questo punto, rivela di fronte a tutti il grande segreto. Ovviamente questo può solo generare panico nel quartiere di Acacias. Ildefonso è una furia quando si confronta con Camino, profondamente deluso perché ha rivelato tutto ad Anabel. Non solo, il marchesino discute con suo nonno sulla questione.

Ed ecco che improvvisamente scompare. Camino è preoccupata e così decide di denunciare la sua scomparsa. La situazione diventa sempre più delicata e dopo pochissimo tempo arriva la tragica notizia: Ildefonso viene trovato morto. Attraverso un sogno dà il suo commovente addio a Camino, che non riesce ad affrontare il grave lutto.

Il suicidio di Ildefonso nel fiume sconvolge profondamente la Pasamar. Pur non essendo innamorata di lui, sente che ha lasciato un vuoto immenso. Arrabbiata e sconfortata, la ragazza ha anche un duro confronto con sua madre dopo la morte di Ildefonso. In particolare, le rinfaccia di aver allontanato Maite e di averla costretta a sposarsi.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, proprio in quei giorni, si presenta un’altra situazione che preoccupa la Pasamar. A un certo punto, Maite scompare nel nulla. La pittrice parigina non le invia più le sue lettere e questo preoccupa non poco Camino. Un silenzio improvviso e la giovane Pasamar non sa cosa fare e pensare.

La strana sparizione di Maite e la morte di Ildefonso portano Camino a vivere momenti molto duri. A tentare di ridarle il sorriso ci pensa Anabel, pronta a rincuorarla e a tenerla impegnata.

La Bacigalupe organizza per lei una festa di compleanno, ma non riesce comunque nel suo intento. Infatti, la figlia di Felicia non ha alcuna intenzione di festeggiare e dimostra di non essere per nulla felice.

Ancora non sa che presto riceve una sorpresa davvero inaspettata che riesce davvero a rallegrarla e a renderla felice!