Una Vita anticipazioni, “Bellita è morta”: José torna con la terribile notizia

José Miguel confessa che Bellita è morta, nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni fanno sapere che il Dominguez torna ad Acacias dall’Argentina solo con Alodia. Insieme a sua moglie e alla domestica, raggiungono Cinta ed Emilio. La coppia, attraverso una lettera, scopre che la figlia ha quasi perso il bambino che attende. Pertanto, Bellita e José decidono di correre da lei, per darle tutto il sostegno necessario. La loro domestica teme di essere abbandonata, ma riceve da loro la proposta di seguirli in Argentina.

Il tutto accade quando la cantante sta risolvendo il suo problema legato alla voce. I sintomi fanno pensare che il problema non potrà essere risolto. La Del Campo si fa visitare da vari medici, finché non arriva il dottor Puerta. Quest’ultimo le propone delle soluzioni, ma Alodia inizia a sospettare di lui. La cameriera fa presente i suoi sospetti a José Miguel, che decide di indagare. Ed ecco che in poco tempo, si scopre che il medico è solo un truffatore, tanto che ruba in soffitta.

Fortunatamente, il Dominguez riesce a mettere in atto un astuto piano per incastrare il dottor Puerta. Ebbene il truffatore finisce in prigione. Ed è dopo il suo arresto che arriva ad Acacias le preoccupante lettera di Cinta. Bellita non può lasciare sua figlia da sola in questo momento difficile e così partono per l’Argentina. José Miguel e Alodia, però, fanno ritorno da soli.

La Del Campo non è in loro compagnia e questo lascia un po’ tutti perplessi. I dubbi durano ben poco, visto che immediatamente José annuncia che Bellita è morta! Come si può già immaginare, la notizia devasta il ricco quartiere spagnolo. Nessuno riesce a credere al fatto che la cantante non ci sia più, ma il Dominguez appare convincente.

Bisognerà fare attenzioni agli sviluppi di questa fase della trama riguardante la morte di Bellita. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Rosina inizia a sospettare che ci sia qualcosa che non va in tutto questo. La Rubio è disposta a tutto pur di scoprire cos’è davvero accaduto alla sua amica. Pensa addirittura che Bellita sia stata uccisa da José Miguel e Alodia.

Alcuni atteggiamenti del Dominguez e della domestica generano dei grandi fraintendimenti! Rosina sospetta che tra i due sia nata una relazione, che li avrebbe poi portati a eliminare definitivamente Bellita. Nelle puntate successive a questo momento, la stessa Rubio ha modo di rendersi conto che tutto ciò non è vero, quando fa una scoperta inaspettata!