Una Vita anticipazioni, Alfredo muore: chi viene arrestato? Méndez indaga

La trama di Una Vita si fa più sempre più interessante! Genoveva, pronta a tutto pur di viversi la sua love story con Felipe, provoca la morte di Alfredo Bryce! La Salmeron, dopo il tragico decesso di Samuel, è nuovamente vedova. Questa volta, però, non appare per nulla devastata dalla cosa. In effetti, è proprio la nuova dark lady del quartiere a pianificare l’uccisione di Alfredo. Un uomo misterioso si introduce nella loro abitazione e sorprende il Bryce. Dopo un breve scontro fisico, il delinquente spara contro il banchiere, che perde così la vita. Questa segna una vera e propria svolta nella trama della soap opera spagnola. Alfredo, con la complicità di Genoveva, ha creato non pochi problemi ai vicini di Acacias 38. Ora la Salmeron non vuole più continuare a vivere sotto lo stesso tetto del Bryce, in quanto vorrebbe godersi la sua relazione con Felipe alla luce del sole. Ed ecco che prepara un piano ben preciso per mettere fine alla vita di Alfredo. Ma cosa accade subito dopo? Ovviamente, il Commissario Méndez deve indagare su quanto accaduto nell’abitazione dei due coniugi Bryce. Ora si ritrova a dover scoprire chi ha ucciso Alfredo!

Anticipazioni Una Vita, Alfredo Bryce muore: il Commissario Méndez indaga sull’omicidio

Viene arrestato qualcuno per la morte di Alfredo? Il Commissario Méndez inizia le sue indagini e si reca anche a casa di Felipe. Qui cerca di trovare delle risposte, ma senza ottenere grandi risultati! Le anticipazioni non annunciano alcun arresto per la morte del Bryce! Dunque, sembra proprio che nessuno paghi per quanto accaduto al banchiere. Genoveva riesce a scamparla anche questa volta. Difficile, in effetti, trovare le prove che possano confermare la colpevolezza della Salmeron. Quest’ultima agisce in modo abbastanza silenzioso e, di fronte ai vicini, dimostra di essere provata per quanto accaduto al marito. Genoveva e Ursula, inoltre, sono le uniche persone che prendono parte al funerale. Nessuno tra gli abitanti del quartiere ci tiene a salutare per l’ultima volta Alfredo, il quale ha creato non pochi problemi a tutti loro!

Una Vita anticipazioni: Genoveva non ottiene ciò che vuole dopo la morte di Alfredo, Felipe le volta le spalle

Genoveva ora è convinta di poter finalmente vivere la sua relazione amorosa con Felipe. Ed ecco che quest’ultimo riesce a sorprenderla, in modo decisamente negativo! Infatti, le anticipazioni rivelano che l’Alvarez Hermoso fa sapere alla Salmeron di averla solo usata per vincere contro Alfredo. A questo punto, Genoveva si ritrova completamente sola. Si schiera immediatamente dalla sua parte Ursula, che si dichiara pronta ad aiutarla! Questa è davvero un’alleanza molto pericolosa!