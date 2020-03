Una Vita anticipazioni 2020, Rosina e Liberto devono lasciare la loro casa

Una Vita anticipazioni spagnole 2020: Rosina e Liberto costretti a lasciare la loro casa

Le ultime anticipazioni spagnole Una Vita 2020 vedono Rosina e Liberto lasciare la loro casa. Una vera e propria tragedia per la coppia del palazzo di Acacias 38, che si ritroverà a vivere l’ennesimo momento difficile. Nel corso di questa settimana, i due coniugi Seler dovranno fare i conti con alcuni problemi legati alla loro abitazione. Non solo, Rosina e Liberto chiederanno aiuto a Fabiana e Servante! Scendendo nel dettaglio, secondo quanto si legge dalle anticipazioni spagnole, ci saranno dei problemi con le tubature della casa, che risulteranno rotte. Pertanto, l’intera abitazione sarà allagata! A questo punto, la coppia dovrà avviare dei lavori, che dureranno qualche giorno. Rosina e Liberto non dovranno temere il peggio, in quanto molto presto potranno tornare a casa. Ma vi anticipiamo che Fabiana non prenderà affatto bene la notizia, visto che non riuscirà a sopportare la presenza della madre di Leonor.

Rosina e Liberto Una Vita anticipazioni marzo 2020: la convivenza con Fabiana e Servante

Le tubature rotte porteranno Rosina e Liberto a chiedere aiuto a Fabiana e Servante, che hanno creato una pensione ad Acacias. Il Seler ringrazierà l’ex domestica e l’ex portinaio per aver prenotato una stanza per loro. Il nipote su Susana prometterà che cercheranno di non disturbare. Non solo, farà presente che resteranno nella loro pensione solo per un paio di giorni. Inizialmente la loro sembrerà una convivenza tranquilla, ma il tutto si trasformerà presto un inferno per Fabiana. La madre di Cayetana lamenterà subito con Servante di non riuscire più a sopportare la presenza di Rosina. L’ex domestica confermerà il suo pensiero: Rosina ha un carattere insopportabile.

Anticipazioni spagnole 2020 Una Vita: Fabiana non riuscirà a sopportare la presenza di Rosina

Rosina inizierà a lamentarsi di qualsiasi cosa all’interno della pensione di Servante e Fabiana. Proprio per tale motivo, l’ex domestica non riuscirà a sopportare la presenza della signora e non nasconderà il problema. Infatti, i telespettatori spagnoli vedranno la madre di Cayetana dare un ultimatum: “O se ne vanno presto o finiranno per conoscermi, questo è sicuro.” Intanto, vi anticipiamo che Leonor e Inigo diventano genitori!