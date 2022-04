Una Vita, Alodia e Ignacio beccati insieme: l’avvertimento e i timori

In soffitta c’è preoccupazione per la domestica dei Dominguez, la quale si avvicina sempre di più al nipote di Bellita

Sta per nascere una nuova storia d’amore ad Acacias? Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Alodia e Ignacio si avvicinano sempre di più. Ma la loro vicinanza preoccupa non poco Casilda. Nel corso delle prossime puntate, la domestica dei Dominguez dimostra di essere fortemente attratta dal nipote di Bellita. Quest’ultimo, in realtà, si rivela come una persona su cui non bisognerebbe porre molta fiducia. Il primo a capirlo è José Miguel, il quale cerca innanzitutto di portarlo sulla retta via.

Purtroppo, i tentativi del Dominguez non portano al risultato sperato. Infatti, finisce per ubriacarsi insieme all’aspirante medico. A prendersi un bel rimprovero da Bellita è proprio José Miguel. A questo punto, il Dominguez decide di farsi aiutare da Mendez, ora investigatore privato, per scoprire cosa sta combinando davvero Ignacio dietro le quinte. Nel frattempo, il giovane studente fa delle proposte indecenti ad Alodia, la quale non riesce a tirarsi indietro, perché troppo attratta da lui.

Secondo le anticipazioni di Una Vita, Alodia e Ignacio vengono scoperti insieme da Casilda. Quest’ultima li becca mentre stanno preparando il tacchino. I suoi sospetti così sono confermati: la sua amica si sta facendo trascinare dal nuovo arrivato. La domestica di Rosina non crede che Ignacio abbia delle buone intenzioni con Alodia. Più volte, con la complicità di Fabiana, cerca di farle capire che c’è troppa differenza tra loro e che potrebbe restare scottata da questo flirt. E in effetti non ha assolutamente torto!

Intanto, Mendez fa sapere a José che non ha scoperto nulla di negativo su Ignacio. Ma proprio in quel momento, il nipote di Bellita incontra uno sconosciuto dall’aspetto strano. Cosa stanno combinando insieme? Ed ecco che Casilda decide di affrontare Alodia sulla situazione. Capisce che il fazzoletto che ha voluto ricamare è proprio per Ignacio e si preoccupa maggiormente.

Più tardi, Casilda e Fabiana chiedono alla domestica di stare attenta, in quanto hanno ormai compreso che è innamorata del nipote di Bellita. La situazione è destinata a complicarsi, mentre la Del Campo affronta un problema dietro l’altro. La registrazione del suo album sembra andare decisamente male, quando José le annuncia che i musicisti che volevano assumere sono morti.

Successivamente, il Dominguez convince due giovani e famosi chitarristi a suonare per sua moglie. Quando, però, incontra questi due musicisti, Bellita resta delusa da se stessa, poiché non si sente più una giovane cantante piena di sorprese. José Miguel tenta di convincerla a uscire, per schiarirsi le idee e dimenticare le sue preoccupazioni.

A questo punto, il Dominguez invita tutti i vicini a casa sua per trasmettere incoraggiamento alla moglie, prima di iniziare con la registrazione. José Miguel chiede, inoltre, ad Alodia di tenere d’occhio Ignacio, mentre loro staranno registrando l’album nella casa discografica. Come va a finire tutta questa storia? Non resta che attendere per scoprirlo!